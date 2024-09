Obras da Nova Estação provocam bloqueio na calçada do Viaduto Papa João Paulo II

A partir desta quinta-feira (05/09), em virtude das obras da Nova Estação de Mauá, haverá o bloqueio total da calçada do Viaduto Papa João Paulo II. A medida visa garantir a segurança dos pedestres e também liberar parte da área para que a construção siga sua nova etapa. Por esse motivo, a Prefeitura orienta que os transeuntes realizem a travessia pela Passarela Central, que foi recentemente reformada e oferece uma alternativa segura para os deslocamentos na região.

Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana estarão no local para reforçar as orientações às pessoas que circularem pelo local. A Prefeitura destaca que as mudanças são temporárias e que a obra tem como objetivo melhorar a infraestrutura de transporte na cidade, beneficiando a população.

E essa evolução tem sido notada. Em março deste ano foram entregues as duas primeiras plataformas do novo terminal. Há um mês, outras três entraram em operação. Além das obras do terminal, a empreiteira realizou obras de reforço na drenagem e agora segue para as etapas do shopping e da nova configuração da Praça 22 de Novembro.

A Nova Estação é fruto de PPP (Parceria Público-Privado) firmado pela Prefeitura de Mauá para viabilizar projeto inovador que remodelará totalmente o terminal rodoviário central, que quanto tudo estiver pronto, dará mais segurança aos pedestres não precisarão mais circular na via e acessarão as áreas de embarque e desembarque. O empreendimento deve gerar cerca de 6000 empregos durante o andamento da obra e depois que estiver concluído, pois além do terminal, o local terá um centro de convivência e de compras com espaço para 400 lojas e praça de alimentação.

Ao invés de utilizar o Viaduto João Paulo II, os pedestres poderão utilizar a Passarela Central, que passou por obras ao longo de cinco meses, que contemplou a substituição completa do telhado, reforço nas estruturas, troca de peças que apresentavam desgaste, revitalização de gradis, além de nova pintura e iluminação. Para melhorar a acessibilidade, as rampas receberam pisos podotáteis e corrimãos.