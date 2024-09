Obras da Linha 6-Laranja de metrô superam 55% de execução

As tuneladoras da Linha 6-Laranja, também conhecidas como “tatuzões”, já construíram mais de 10 km de túneis das escavações norte e sul, conectando 10 das 15 estações previstas que ligam a zona norte ao centro da cidade. O trajeto inicia na Estação Brasilândia e termina na Estação São Joaquim (conexão com a Linha 1-Azul), com integração nas estações Água Branca (Linha 7-Rubi) e Higienópolis-Mackenzie (Linha 4-Amarela).

De acordo com o levantamento da Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões (CMCP), ligada à Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), até o mês de agosto, 55,4% das obras já foram concluídas. O empreendimento é uma parceria público-privada firmada entre o Governo de São Paulo e a concessionária Linha Universidade (Linha Uni). Com 15,3 km, a Linha 6-Laranja de metrô reduzirá para 23 minutos um trajeto que hoje é feito pela população de ônibus em cerca de 1h30. A linha deverá transportar mais de 630 mil passageiros por dia.

“Essa é uma linha importante que vai ligar a zona norte à região central da cidade e estamos trabalhando para que ela comece a operar e atender a população a partir de 2026. Em 2027, essa obra estará completamente concluída e vai dar ainda mais conforto, qualidade e segurança para a população de São Paulo, além da melhoria da mobilidade urbana”, ressalta o secretário executivo da SPI, André Isper Rodrigues Barnarbé.

Com 28 metros de profundidade, a Estação Santa Marina, no bairro Água Branca, é a que possui a obra mais adiantada (67,8%) e contará com três pontos de entrada/saída para os moradores da região: pela Avenida Santa Marina, Praça Dr. Pedro Corazza e Avenida Marquês de São Vicente. Os usuários da nova linha terão acesso às imediações da Academia de Futebol do Palmeiras, Centro de Treinamento São Paulo FC, TV Cultura e a Universidade Paulista (Unip).

Segundo a Linha Uni, outras sete estações já finalizaram mais da metade das obras: Brasilândia (63,1%), João Paulo I (56,4%), Freguesia do Ó (51,6%), Água Branca (65%), Sesc Pompeia (53,5%), Perdizes (66,6%) e Itaberaba-Hospital Vila Penteado (48,1%). Todas deverão ser entregues até 2026.

A nova Linha 6-Laranja é também conhecida como “Linha das Universidades”, por passar próximo a diversas instituições de ensino, como Centro Universitário São Camilo, PUC-SP, FMU, FAAP, Mackenzie, Unip e Uninove. A obra conta com investimento de mais de R$ 19,1 bilhões.

De acordo com a concessionária, em torno de 9 mil empregos serão gerados durante o período de construção, sendo que já foram contratados mais de 5 mil profissionais diretos e indiretos. Considerada uma das maiores obras de mobilidade da América Latina, a Linha 6-Laranja é construída pelo grupo espanhol Acciona e após a finalização das obras, será operada pela Linha Uni por 19 anos de concessão.

SP nos Trilhos

O projeto Linha 6-Laranja faz parte do programa SP nos Trilhos do Governo de São Paulo, que prevê a expansão do transporte de passageiros por linha férrea no estado, incluindo projetos de trens intercidades (TICs), trens metropolitanos, metrô e VLTs (Veículos Leves sobre Trilhos). O objetivo é viabilizar um transporte ainda mais eficiente, seguro e sustentável, promovendo melhorias na mobilidade para milhões de paulistas.

O programa busca fomentar o uso da malha ferroviária existente no estado, especialmente em trechos ociosos ou com baixa capacidade, além de incentivar soluções sustentáveis, conectando a capital ao interior e ao litoral. Isso significa mais investimentos, geração de emprego e renda, e incentivo ao turismo.

Atualmente, o SP nos Trilhos conta com mais de 40 empreendimentos, com estimativa de investimento superior a R$ 190 bilhões e mais de 1 mil km de malha férrea.