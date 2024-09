Obras da Linha 17-Ouro avançam com o lançamento das vigas superiores

O Metrô iniciou uma nova etapa nas obras da Linha 17-Ouro, com os trabalhos de içamento e posicionamento das primeiras vigas, de um total de 68, no pavimento superior do Pátio Água Espraiada. A ação marca uma nova etapa da obra, com os preparativos para o recebimento das composições que já começaram a chegar ao Brasil.

A operação é realizada por uma “treliça lançadeira”, equipamento formado por estruturas metálicas usado para o transporte, içamento e colocação de estruturas pesadas, como vigas, pontes ou segmentos elevados. Esse recurso é especialmente projetado para mover vigas ou peças pré-fabricadas em locais onde o uso de guindastes convencionais seria inviável ou mais complexo.

Esta fase é fundamental para garantir que o trem, que chegou recentemente da China e está em fase final de montagem, possa se deslocar pelo pátio de manutenção e acessar a via principal. A previsão é que essa etapa seja concluída até dezembro deste ano.

A treliça lançadeira utilizada, conhecida como 140/45, possui capacidade de transportar vigas de até 140 toneladas, com uma distância de 45 metros entre os apoios. O equipamento é composto por módulos de 10,8 metros de comprimento e uma altura externa de 2,84 metros. Ao todo, serão lançadas 68 vigas de tamanhos e pesos variados, que medem até 30 metros de comprimento e pesam entre 90 e 110 toneladas.

Posicionamento das vigas precisou de operação especial. (Foto: Divulgação/Governo de SP)

Implantação da Linha 17

Além dessa operação, outras frentes de trabalho estão em andamento no Pátio Água Espraiada, como a fabricação de estruturas metálicas e a instalação de trilhos de captação elétrica e equipamentos do sistema de sinalização. O Metrô já concluiu o lançamento das vigas da via de operação comercial e a montagem dos aparelhos de mudança de via do pátio. A Estação Vereador José Diniz também já recebeu a primeira porta de plataforma.

Em paralelo, na China, outros componentes essenciais para a operação da linha estão em fase de produção, como as portas de plataforma e o sistema AARU (Unidade Automática de Receptividade Garantida), que integra o sistema de tração dos trens.

Com as obras retomadas em setembro de 2023, mais de mil trabalhadores estão envolvidos na construção da Linha 17-Ouro. A expectativa é que a obra bruta seja concluída até o final de 2025, permitindo a continuidade da instalação de sistemas para a abertura da linha em 2026. A nova linha, que conectará o Aeroporto de Congonhas à Estação Morumbi, da Linha 9-Esmeralda, será um importante eixo de mobilidade para a cidade.