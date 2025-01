Obras da creche Vila Guarani chegam a 60% de conclusão em Santo André

A construção da creche Vila Guarani segue evoluindo e nos próximos meses o equipamento estará à disposição de centenas de crianças de Santo André. A unidade, que está sendo construída na altura do número 2.110 da Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello (no Complexo Viário Cassaquera), bairro Centreville, alcançou 60% de obras concluídas.

“Serão 350 crianças atendidas em uma região importante, que já recebeu diversos investimentos, como o Complexo Viário Cassaquera, Parque do Guaraciaba, Poupatempo da Saúde (no Atrium Shopping), e continuaremos investindo para atender a nossa gente e principalmente as crianças dessa área”, destacou o prefeito Gilvan Junior.

O chefe do Paço andreense esteve no local das obras para acompanhar de perto o desenvolvimento das intervenções. Participaram da vistoria, além do prefeito Gilvan, os secretários José Antônio Ferreira (Manutenção e Serviços Urbanos) e Pedro Bottaro (Educação), entre outras autoridades.

A creche terá dois pavimentos. No térreo, serão 1.663,25 metros quadrados, enquanto no andar superior serão 989,49 metros quadrados, totalizando 2.652,74 metros quadrados. O espaço vai dispor de três berçários (sala de atividades, sala de descanso e fraldário), sala de alimentação, lactário, sete salas de aula, uma sala multiuso, sanitários, dois solários, playground, secretaria e diretoria.

O equipamento também terá sala de reuniões, sala dos professores, depósito de material pedagógico, sala técnica, recepção, pátio, cozinha, despensa, refeitório de alunos, vestiário e refeitório de funcionários, lavanderia, área de serviço e estacionamento. O investimento, com recursos próprios do município, será de quase R$ 9,5 milhões.

A creche Vila Guarani será o 11º equipamento com esta finalidade a ser inaugurado desde 2017, e terá capacidade para atender 350 crianças de 0 a 3 anos. No total, o município dispõe de 42 creches municipais e 21 conveniadas.