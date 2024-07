Obramax expande operação na Região Metropolitana de São Paulo

A Obramax vai inaugurar, no dia 10 de julho, uma loja em Suzano, Região Metropolitana de São Paulo. No dia 5 de julho, a marca fará a apresentação prévia da unidade e realizará cursos de capacitação gratuitos para os profissionais da construção, que fazem parte do compromisso da Obramax de levar conhecimento e empoderamento aos profissionais do setor.

A loja oferece preços extremamente competitivos tanto no atacado como no varejo. No total são 16 mil itens, em grandes volumes, à pronta entrega, gama de qualidade profissional das melhores marcas do mercado.

De acordo com Michael Reins, CEO da Obramax, a inauguração faz parte do planejamento estratégico da empresa. “Estamos em plena expansão pelo Brasil e, para darmos sequência a esse crescimento, queremos chegar nos importantes pólos comerciais do país. Por isso, Suzano e o Alto Tietê são regiões muito estratégicas nesse sentido. Atualmente, contamos com cinco lojas físicas, sendo três em São Paulo e duas no Rio de Janeiro. Mas nossa meta é ter pelo menos 30 lojas como essa abertas até o final de 2026, em diversas regiões do país”, completa o executivo.

Com uma área construída no total de 18.000m², essa será a quarta loja da Obramax no estado, que já conta com unidades na capital paulista, na Praia Grande, município da Baixada Santista, e em Piracicaba, no interior.

A nova unidade da Obramax gerou 200 postos de trabalho diretos. Os colaboradores passaram por treinamentos para capacitação técnica, vendas e especialização em produtos para poder oferecer o melhor atendimento.

De acordo com o Censo 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a região do Alto Tietê conta com cerca de 1 milhão e 600 mil habitantes e 170 mil empresas ativas. Já dados recentes do SEBRAE revelaram que aproximadamente 300 mil pessoas desta região estão empregadas. Esses índices revelam que é importante a chegada de novos negócios, como a Obramax, para colaborar com o desenvolvimento socioeconômico da região.

Entre as soluções oferecidas pela loja da Obramax para facilitar e agilizar a vida de quem trabalha com construção estão: o Drive da Construção, serviço em que o próprio cliente entra diretamente com seu veículo, coloca os materiais no carro, paga e vai direto para obra; e o Retire Fácil, para compras feitas online ou telefone para e retirar direto na loja, além dos canais para realização de orçamentos https://orcamax.online/ e venda faturada – crédito especial para pessoa jurídica.

Além desses serviços, a Obramax conta com canais de venda à distância pelo site www.obramax.com.br, por WhatsApp (11) 3003-3400 e venda para pessoa jurídica pelo telefone (11) 3003-3400.

Evento exclusivo de inauguração

No dia 5 de julho, às 13h, a Obramax fará um evento exclusivo para profissionais do setor de construção civil. Eles vão conhecer a loja em primeira mão e poderão fazer compras e participar gratuitamente dos cursos de capacitação da Academia de Profissionais. Eles poderão escolher entre: Montagem de Projetos em Drywall com a Multiperfil, Montagem de Quadros Elétricos com a Brum e Técnicas de Pinturas com máquina Airless com a Vonder.

Para participar é preciso se inscrever pelo link: https://academiadeprofissionais.obramax.com.br/curso/evento-inauguracao-suzano-282

Serviço

Inauguração Obramax Suzano

Endereço: Prudente de Moraes, 1575 – Vila Amorim – Suzano – SP

Quando: 10/07/2024, às 11h