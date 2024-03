Obra de expansão da Linha 2-Verde do Metrô exige mudança no tráfego da Av. Regente Feijó

Em continuidade às obras de implantação da futura estação Anália Franco, uma das oito estações em obras na extensão da Linha 2- Verde do Metrô, a partir do próximo domingo (17), será implantada uma nova etapa do desvio de tráfego da Avenida Regente Feijó, próximo ao Shopping Anália Franco, necessária para a execução das salas técnicas da estação, edifício que abrigará equipamentos elétricos, eletrônicos, baterias, entre outros, essenciais para a operação da estação.

Nesta nova etapa, com duração prevista de 90 dias, será mantida a interdição ao tráfego de veículos na rua engenheiro Cestari, entre as avenidas Abel Ferreira e Regente Feijó (com alternativa pela rua Arnaldo Rosa) e o desvio implantado na avenida Abel Ferreira.

Já no trecho anteriormente interditado (em frente ao Shopping Anália Franco, entre as ruas engenheiro Cestari e Jorge Bittar) ocorrerá a liberação para circulação de veículos e pedestres na avenida Regente Feijó, na pista sentido bairro.

Ao término da obra, a calçada estará mais larga que a atualmente existente de forma a permitir a implantação do acesso dos passageiros à futura estação Anália Franco. Quando concluída, a extensão da Linha 2-Verde vai possibilitar a conexão com a Linha 3-Vermelha, na estação Penha.

Em todo o entorno serão instaladas placas de sinalização de trânsito e orientativas para veículos e pedestres. Agentes da CET também estarão no local para orientar motoristas e pedestres sobre a intervenção no viário.