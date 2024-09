Obra de ampliação da UBS Angelo Antenor Zambom aumenta em 60% a capacidade de atendimento

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, e o secretário de Saúde, Guilherme Crepaldi Esposito, entregaram nesta terça-feira (3/9) as obras de revitalização e climatização da UBS Angelo Antenor Zambom e do Departamento de Atenção Básica, que funciona no mesmo prédio. Com a ampliação do espaço e os novos consultórios, a capacidade de atendimento poderá ser ampliada em até 60%.

Com investimento na ordem de R$ 1,5 milhão, a unidade ganhou mais quatro consultórios médicos, substituição de todo o piso, pintura geral interna e externa, troca das esquadrias metálicas, revisão nos telhados, troca de calhas e rufos, revisão de reservatório de água, substituição de mobiliário e climatização de toda a unidade.

No Departamento de Atenção Básica foi feita troca de piso, climatização, substituição de mobiliário e readequação de salas para que sejam absorvidas as equipes dos programas Whatsapp Dengue e o Disque Coronavírus.

“Estamos encerrando a última entrega de unidades reformadas, iniciadas em 2018. Aqui aumentamos o conforto e acolhimento aos pacientes. Quero deixar a Atenção Básica funcionando com qualidade de acesso, retorno garantido, assistência farmacêutica bem estruturada e resolutividade nos atendimentos”, afirmou Auricchio.

“Estamos entregando duas unidades: o Departamento de Atenção Básica e a UBS Angelo Antenor Zambom, finalizando a requalificação de todas as nossas unidades. Duplicamos a quantidade de consultórios e estamos oferecendo um espaço com mais conforto aos nossos colaboradores”, explicou Guilherme.

“Recebemos com muita alegria a notícia de que São Caetano está em 7º lugar no ranking das cidades mais inteligentes do Brasil e uma das categorias, Saúde, é a segunda entre os 5570 municípios do País. São entregas como essa e o olhar que o município tem para a Saúde que levam o nome de São Caetano do Sul para todo o País”, destacou o reitor da USCS, Leandro Prearo.

Na quarta-feira (4/9), os atendimentos do bairro Boa Vista, que estavam sendo realizados na UBS Roberto Alves Marangon – Padre Beto, voltam a ser realizados na UBS Angelo Antenor Zambom. A unidade, que realiza de quatro a seis mil atendimentos por mês, entre consultas, procedimentos, vacinas, exames e acolhimento, conta com três equipes ESF (Estratégia Saúde da Família), oito consultórios médicos, atendimento em ginecologia, pediatria, clínica geral, odontologia, sala de vacinação, sala de procedimentos, sala de pré-consulta, medicação, coleta, além de posto de enfermagem e farmácia. A UBS está localizada na Rua Vanda, 11, Bairro Boa Vista, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h.