Obmep: rede estadual no ABC conquista 70 medalhas e se prepara para edição 2024

Escolas da rede estadual de São Paulo têm até 15 de março para se inscrever na 19ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). A competição é dividida em três níveis: 1 (6º e 7º ano do Ensino Fundamental), 2 (8º e 9º ano do Ensino Fundamental) e 3 (Ensino Médio). Na última edição, estudantes paulistas conquistaram 821 medalhas. No ABC foram 70 medalhas, sendo duas de ouro, 16 de prata e 52 de bronze.

As unidades de ensino devem fazer a inscrição no site oficial da Obmep www.obmep.org.br. Não há custos para a rede pública. Cada escola deverá indicar no formulário de inscrição apenas a quantidade de alunos de cada nível, incluindo estudantes da modalidade da educação de jovens e adultos (EJA).

As provas da primeira fase estão marcadas para 4 de junho. Nessa etapa, de caráter eliminatório, os candidatos devem responder a um questionário composto por 20 questões de múltipla escolha com conteúdos previstos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e de acordo com cada nível. Os exames são aplicados nas próprias escolas onde os estudantes estão matriculados. A duração máxima é de 2h30 (duas horas e trinta minutos).

Serão classificados para a segunda fase os alunos que obtiverem as maiores notas na prova da primeira etapa, selecionados em ordem decrescente de nota, até que se preencha o total de vagas disponível para cada escola e por cada nível. As provas da segunda fase estão agendadas para 19 de outubro e, desta vez, são compostas por seis questões discursivas. O resultado final deve ser divulgado em dezembro.

São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo

Na edição de 2023, as primeiras três posições no ranking total de medalhas foram ocupadas pelas cidades de São Paulo (108), Guarulhos (27) e São Bernardo do Campo (26).

Entre as medalhas de ouro, alunos de escolas da capital paulista tiveram o melhor desempenho estadual e conquistaram juntas oito medalhas: duas no nível 1, cinco do nível 2 e uma no nível 3. Depois da capital, o destaque é a cidade de São José dos Campos com quatro ouros: uma no nível 1, duas no nível 2 e uma no nível 3.

No ranking por unidades de ensino, duas escolas ocupam o lugar mais alto com sete medalhas cada: a Escola Estadual Doutor Samuel de Castro Neves (uma prata e seis bronzes), em Piracicaba, e a Escola Estadual 9 de Julho (uma prata e seis bronzes), em Dracena.

Mais aulas de matemática no currículo

Além dos materiais disponibilizados no site da Obmep, a partir deste ano, a preparação dos alunos da rede estadual tem um apoio extra. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) ampliou em 70% a carga horária da disciplina de matemática no Ensino Médio. Outra mudança é a inclusão do componente de educação financeira em classes do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e nas três séries do Médio. Os estudantes da rede estadual paulista também têm acesso a duas plataformas focadas no aprendizado de temas matemáticos: Matific e Khan Academy.