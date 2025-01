OBA e Manual do Mundo lançam nova categoria de foguetes multiestágios

A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e o canal Manual do Mundo fizeram uma incrível inovação com um novo projeto de foguetes multiestágios feitos de garrafa pet. A nova categoria possui dois estágios, onde um deles permite a separação de um módulo durante o voo. O novo nível será voltado para alunos dos 8º e 9º anos do fundamental e ensino médio (níveis 3 e 4 da OBAFOG).

A iniciativa foi criada pelo professor Patrick Martins, da comissão de educação da OBA, e teve o apoio do Iberê Thenório, do canal Manual do Mundo, que é um dos embaixadores da OBA. O nível 6, que será chamado de “categoria Manual do Mundo”, vai proporcionar um desafio emocionante para os participantes.

Durante a atividade, os estudantes vão criar foguetes que simulam o desacoplamento de módulos durante o voo, assim como foi feito no lendário Saturno V, do programa Apollo que levou o homem à Lua.

– A ideia do novo foguete é trazer uma montanha de novos desafios tecnológicos para OBAFOG. Os estudantes que participam são tão inteligentes que, com apenas uma garrafa PET, estavam tendo que calcular detalhes mínimos para que seus projetos alcançassem uma distância cada vez maior. A intenção é continuar estimulando e desafiando esses jovens – explica Iberê Thenório.

Outra novidade é que a Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG) mudou de nome. A partir de agora, vai se chamar OBAFOG: Olimpíada Brasileira de Foguetes (OBAFOG).

Como construir um foguete de dois estágios?

O Iberê e o professor Patrick explicam no canal Manual do Mundo, no Youtube, como fazer o foguete de dois estágios básico e em casa. Alguns dos materiais utilizados por ele foram garrafas pet, cano de PVC, bexigas, entre outros.

Link para aprender a fazer o Foguete de dois estágios: https://www.youtube.com/watch?v=W9AO7g2Cgdc

Astronomia e astronáutica de forma lúdica

Segundo o coordenador da OBA e OBAFOG, professor e astrônomo, Dr. João Batista Garcia Canalle, a proposta é ensinar a astronomia, astronáutica e ciências afins de modo lúdico, divertido e estimulante. Em 2024, ao todo, a OBAFOG distribuiu 20.843 medalhas, nos 5 níveis. 13.305 medalhas foram de escolas públicas. Ou seja, o número representa mais da metade dos premiados.

Organizadores da OBA

A OBA é realizada pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), conta com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), com os Deputados Federais Tabata Amaral, André Janones, Vitor Lippi, Senador astronauta Marcos Pontes, UERJ, Centro Universitário Facens e BTG Pactual.

A OBA ainda tem como embaixadores os canais Manual do Mundo, Física Total e AstroBioFísica.