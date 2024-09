Oasis se apresentará em São Paulo durante turnê em 2025, diz revista britânica

De acordo com a revista britânica NME, a banda Oasis irá se apresentar no Brasil, em São Paulo, durante a sua turnê de shows programada para 2025. No mês passado a série de shows havia sido anunciada com passagens apenas pelo Reino Unido e pela Irlanda, mas a lista parece ter se estendido, e agora inclui também os Estados Unidos, demais países da América do Sul, Austrália e Ásia.

As datas dos shows devem ser anunciadas em breve. Desde o anúncio do retorno da banda, diversos fãs brasileiros questionaram se a turnê incluiria o Brasil, e a série de shows além da Europa já vinha sendo comentada pelos produtores.

Confira a lista completa dos shows anunciados pela NME a seguir.

– Toronto, Canadá

– Chicago, EUA

– East Rutherford, New Jersey, EUA

– Boston, EUA

– Los Angeles, EUA

– Mexico City, México

– Seul, Coreia do Sul

– Tóquio, Japão

– Melbourne, Austrália

– Sydney, Austrália

– São Paulo, Brasil

– Santiago, Chile

– Buenos Aires, Argentina