OAB SP fecha parceria com o Google para estudantes de Direito

A Comissão de Igualdade Racial da OAB SP (Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo), junto a Educafro e ao Instituto Brasileiro da Diversidade, fechou uma parceria com o Google para o Programa de Imersão Jurídica. As entidades vão auxiliar na análise e seleção de currículos. A iniciativa, inédita no Brasil, visa ajudar grupos minoritários a conhecerem o mercado de trabalho.

Ao todo, são oferecidas 20 vagas. Mulheres, negros, indígenas, 40+, LGBTQIAP+ e PCD que estão cursando do segundo ao quinto período de Direito podem se inscrever até o dia 10 de agosto neste link.

Os selecionados terão acesso a um treinamento variado, conversas com funcionários de várias áreas de atuação, além de orientação de líderes de empresas. O programa será realizado entre os dias 16 e 20 de setembro no escritório do Google em São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, Itaim Bibi, São Paulo.

Confira o edital

“Essa é uma ótima experiência para aprender sobre como é o ambiente corporativo dentro do âmbito da tecnologia e conhecer como são as questões que envolvem o dia a dia das bigtechs”, destaca Irapuã Santana, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB SP.

O projeto se inspira no Google Legal Summer Institute, uma experiência em que os estudantes de cursos de graduação em Direito são convidados a passar uma semana imersiva no escritório do Google, ampliando seus horizontes para as possibilidades de carreira existentes no mercado de tecnologia corporativa.