OAB Santo André finaliza sabatina com candidatos à prefeitura municipal

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) 38º subseção Santo André finalizou na noite de segunda-feira, (30/9), sabatina com os candidatos a prefeito da cidade nas eleições deste ano, no próximo domingo (6/10). O objetivo da iniciativa foi conhecer as propostas e projetos para a futura gestão pública. Participaram cinco candidatos que concorrem ao cargo municipal.

“Mais uma vez, a OAB, que é a casa da cidadania, realiza um papel democrático, beneficia a sociedade civil e auxilia os eleitores. É uma ação importante que nos embasa para decisões mais assertivas”, disse Leonardo Dominiqueli Pereira, presidente da OAB Santo André.

A sabatina ocorreu em duas etapas. Na primeira, em 23 de setembro, participaram Bete Siraque e Eduardo Leite e, na segunda, Edson Sardano, Luiz Zacarias e Gilvan, acompanhados dos vice-prefeitos. A dinâmica foi igual para todos, que responderam a quatro perguntas previamente formuladas, além das considerações finais.

As questões abordadas foram relacionadas à participação da OAB nas discussões públicas; a relação entre o executivo municipal e as atividades institucionais da advocacia pública; a formação da representatividade na composição do secretariado e consequente investimentos em adaptações para pessoas com deficiência em mobilidade e políticas públicas para amenizar os efeitos negativos sobre o meio ambiente.

Nas considerações finais, eles falaram sobre propostas para as áreas da Educação e Saúde.

A sabatina foi mediada pelo presidente da Comissão do Tribunal do Júri da OAB Santo André, Antonio Carlos Cristiano e pela Procuradora do Município e presidente da Comissão da Advocacia Pública da OAB Santo André, Patrícia Diezel.

Na ocasião, os candidatos assinaram uma carta de compromisso com a advocacia pública.