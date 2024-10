OAB Santo André amplia instalações da Casa da Advocacia

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) 38ª Subseção Santo André inova mais uma vez e traz um espaço diferenciado para a advocacia regional. A atual gestão ampliou as instalações da Casa de Advocacia e Cidadania de Santo André no segundo andar da Subseção na cidade, na avenida Portugal, 233.

O espaço ampliado foi inaugurado oficialmente em setembro e já está em pleno funcionamento.

O presidente da OAB Santo André, Leonardo Dominiqueli Pereira, disse que a iniciativa visa atender a atividade profissional dos advogados da comarca e também de outras subseções que estejam na cidade. “Os ambientes foram cuidadosamente planejados para oferecer mais conforto e inovação, proporcionando uma experiência ainda melhor para advogados que buscam a Casa do Advogado como ponto de apoio”, explicou.

O local conta com duas salas de aula do Núcleo ESA (Escola Superior de Advocacia) que reforça o compromisso com a educação jurídica de qualidade e com a advocacia andreense, oferecendo um lugar que estimula o aprendizado, a troca de experiências e o fortalecimento da comunidade jurídica.

Outra novidade é o formato coworking, que contempla uma estrutura colaborativa para o desenvolvimento profissional, especialmente aos advogados que estão de passagem ou ainda aqueles que não têm escritórios próprios e podem usar a estrutura para atender seus clientes.

O andar conta também com um Rooftop que se destaca como um ambiente ideal para eventos e confraternizações dos advogados. O Espaço Gourmet complementa essa experiência, sendo um ponto de encontro para networking e momentos de descontração.

Sobre a OAB Santo André

A 38ª Subseção Santo André foi fundada em 15 de setembro de 1966. Atualmente conta com cerca de sete mil advogados e estagiários inscritos, sendo uma das 10 maiores do Estado de São Paulo. A Subseção foi criada em prol dos advogados da comarca de Santo André, buscando a aproximação e melhoria contínua da categoria, bem como a ampla defesa dos interesses dos advogados por ela representados.