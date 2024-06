OAB de São Caetano lança a pedra fundamental da futura Casa da Advocacia e Cidadania

A 40ª subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) lançou a pedra fundamental da futura Casa da Advocacia e Cidadania de São Caetano do Sul. A solenidade foi realizada na tarde desta quarta-feira (26/6), no terreno doado pela municipalidade no Jardim São Caetano – a OAB é a responsável pela construção, que deverá ser concluída em 12 meses.

A área é anexa ao Clube Esportivo e Recreativo Natale Cavaleiro (São José), na Rua Líbero Badaró, e próxima ao Fórum. O critério para a escolha foi o interesse público, já que, no local, a OAB terá condições de prestar melhores serviços à população carente, especialmente assessoria jurídica gratuita. Atualmente, a entidade funciona em prédio alugado na Estrada das Lágrimas.

“Esta é uma área muito agradável e bem localizada. Tenho certeza de que os advogados e os moradores atendidos encontrarão aqui um ambiente confortável e acolhedor, apropriado à estatura que a OAB tem em nossa cidade”, afirmou o prefeito José Auricchio Júnior.

A presidente da OAB/SP, Patricia Vanzolini, agradeceu o empenho da municipalidade na viabilização da Casa da Advocacia e Cidadania. “Nada se ergue sem a pedra da gratidão. Reconhecemos a sensibilidade do prefeito, que valoriza a atuação da nossa instituição”, externou, salientando que o terreno foi doado à população. “Não somos apenas uma entidade de classe, mas também uma prestadora de serviços públicos.”

Além de ampliar a oferta de assessoria jurídica gratuita (atualmente são atendidas cerca de 500 pessoas por mês), na nova sede a OAB projeta aumentar também os atendimentos aos mais de 3 mil advogados da 40ª subseção, com serviços de saúde, lazer e espaço coworking, além de cursos de aperfeiçoamento profissional.

“Esta é a realização de um antigo sonho da advocacia de São Caetano do Sul”, definiu o presidente da OAB de São Caetano, João Paulo Borges Chagas.