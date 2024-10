O2 Play tem sete filmes selecionados para a 48ª Mostra Internacional de Cinema de SP

Sete filmes distribuídos pela O2 Play foram selecionados para a 48ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, um dos mais importantes festivais cinematográficos do país. São eles Edukators, Betânia, No Céu da Pátria Nesse Instante, Oeste Outra Vez, Paris, Texas, Pequenas Coisas Como Estas e Retrato de um Certo Oriente. O evento acontece entre os dias 17 e 30 de outubro.

Pequenas Coisas Como Estas, novo longa-metragem estrelado por Cillian Murphy e dirigido por Tim Mielants, foi selecionado para a Perspectiva Internacional da Mostra. O filme abriu o Festival de Berlim 2024 e retrata um dos episódios mais sombrios da história da Irlanda, conhecido como as lavanderias (ou asilos) de Madalena, em que a sociedade se curvou aos dogmas e ao poder patriarcal da igreja.

As outras quatro produções distribuídas pela O2 Play foram selecionadas para a Mostra Brasil. Betânia – que também está no Festival do Rio, e premiado no 7º Festival Internacional de Cinema da Malásia – teve sua première mundial no 74º Festival de Berlim. Dirigido por Marcelo Botta, conta a história de Betânia, mulher de 64 anos, que tenta renascer após a morte do marido. Moradora numa área isolada dos Lençóis Maranhenses, ela decide se mudar para um povoado de 300 habitantes e passa a viver os confortos e desconfortos da vida com internet e energia elétrica.

O longa-metragem dirigido pelo brasileiro Marcelo Gomes, Retrato de um Certo Oriente, baseado no livro do escritor amazonense Milton Hatoum, explora a memória, a paixão e o preconceito que acompanham a saga de imigrantes libaneses na floresta amazônica brasileira. O filme foi exibido em Cannes 2024 e passou por festivais como Olhar de Cinema 2024 e Festival do Rio 2024.

Oeste Outra Vez, vencedor de três Kikitos no 52º Festival de Cinema de Gramado, acompanha Totó e Durval, dois homens brutos que, após serem abandonados pela mesma mulher, se voltam violentamente um contra o outro. A narrativa aproveita os elementos de um western para tratar de temas como a solidão e homens incapazes de lidar com suas próprias fragilidades.

O novo documentário da diretora e cineasta Sandra Kogut, No Céu da Pátria Nesse Instante, também está na Mostra de São Paulo. O longa acompanha de perto os meses turbulentos do período eleitoral que culminaram na invasão do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF no dia 8 de janeiro de 2023. É o registro de um momento na história do país em que a democracia esteve seriamente em jogo. Desde sua estreia, a obra já foi agraciada com dois prêmios no Festival de Brasília, incluindo o Prêmio do Júri e Melhor Montagem, e tem participado de diversos festivais internacionais, como o Festival Biarritz Amérique Latine, o 27º Festival de Málaga (Espanha) e o Dok.fest München (Alemanha).

Dois, em versões 4k, fazem parte da categoria Filmes Restaurados. Em seu 20º aniversário, o celebrado The Edukators, de Hans Weingartner, conta a história de Jan e Peter, os Edukadores, rebeldes contemporâneos que expressam sua indignação de forma pacífica: eles invadem mansões, trocam móveis e objetos de lugar e espalham mensagens de protesto. Paris, Texas, clássico de Win Wenders que celebra 40 anos, desafiando concepções de gênero cinematográfico explora com ousadia e refino estético uma história que une elementos de road movie, neo-western e drama. Ambos fazem parte da curadoria de clássicos restaurados da O2 Play.