O Vendedor de Sonhos no Teatro Municipal de Santo André 

Sucesso absoluto, com mais de 300 apresentações pelo país, a peça O Vendedor de Sonhos chega a Santo André para uma única apresentação, no dia 20 de outubro, no Teatro Municipal.

A peça é uma adaptação do autor Augusto Cury para o seu best-seller de próprio nome. A trama conta a história do personagem Júlio César (Mateus Carrieri), que tenta o suicídio e é impedido de cometer o ato por intermédio de um mendigo, o Mestre (Milton Levy), que lhe vende uma vírgula, para que continue a escrever a sua história. Juntos, convidam Bartolomeu (Adriano Merlini), um bêbado boa-praça para a missão de vender sonhos e despertar a sociedade doente. Mas a revelação de um passado conflituoso do Mestre pode destroçar a grande missão do Vendedor de Sonhos.

O livro O Vendedor de Sonhos já foi traduzido para mais de 60 idiomas e também virou filme – e é a primeira obra de Augusto Cury (o psiquiatra mais lido no mundo atualmente) a receber uma adaptação para o teatro. “Ver os atores interpretando no palco os personagens que eu construí nas mais diversas situações estressantes em que eles passaram, levando o espectador a fazer uma viagem para dentro de si mesmo para encontrar o mais importante endereço que poucos encontram, o endereço em sua própria mente, é de fato um grande prazer”, conta Cury.

Como nasceu a adaptação do livro para o teatro

A ideia de transformar o livro “O Vendedor de Sonhos” para o teatro nasceu durante a realização das palestras do Dr. Augusto Cury, pela Applaus, com direção de Luciano Cardoso, com mais de 33 anos de experiência nos cenários musical e das artes. “Um dia, após uma palestra, o Augusto me disse que sonhava em ver a obra dele no cinema e me convidou para produzi-la. Eu vinha percebendo que estava em franca expansão a questão de as pessoas discutirem as suas emoções, em especial um tema muito delicado, que é a prevenção ao suicídio, infelizmente algo crescente em nossa sociedade. E sabendo da relação muito próxima de atores e plateia, o que poderia ser positivo para que tocasse as pessoas, como vem ocorrendo pelo Brasil afora e até no exterior, acreditamos. O retorno que todos nós recebemos e o impacto positivo que a obra gera, é realmente muito gratificante”.

Sinopse

Baseado no best-seller homônimo de Augusto Cury. Na trama, o personagem Júlio César tenta o suicídio, e é impedido de cometer o ato final por intermédio de um mendigo, o “Mestre”, que lhe vende uma vírgula, para que continue a escrever a sua história. Juntos, convidam Bartolomeu (Adriano Merlini), um bêbado boa-praça para a missão de vender sonhos e despertar a sociedade doente. A revelação de um passado conflituoso do Mestre pode destroçar a grande missão do Vendedor de Sonhos.

Serviço

O Vendedor de Sonhos

Adaptação: Augusto Cury

Direção: Guilherme Carrasco

Elenco: Mateus Carrieri, Milton Levy, Adriano Merlini, Fernanda Mariano, Bruno Sperança e Guilherme Carrasco

Recomendação: 10 anos

Duração: 75 minutos

Data: dia 20 de outubro, domingo, às 18h

Ingressos: R$ 90 | R$ 45

Vendas online: https://www.bilheteriaexpress.com.br/

Bilheteria: das 14h às 19h, a partir de 4 dias antes do evento

Local: Teatro Municipal de Santo André | 470 lugares

Praça IV centenário, 01 – Centro – Santo André