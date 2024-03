O uso de tags pode tornar a forma de pagar o pedágio mais fácil, rápida e ainda pode evitar multas

O usuário das rodovias concedidas do Estado de São Paulo conta com diversas formas de pagamento das tarifas de pedágio. E entre eles, a tag, uma tecnologia simples utilizada para o pagamento automático da tarifa.

A utilização das tags reduz o tempo das viagens, proporciona maior economia de combustível e redução das emissões de CO2 ao evitar as filas de pedágio, além de dispensar o uso de dinheiro ou cartão nas transações, aumentando a segurança durante a viagem e evitando preocupações com troco ou possíveis fraudes.

“O Programa de Concessões do Estado de São Paulo tenta facilitar o pagamento do pedágio de todas as formas possíveis, para que o usuário tenha tranquilidade para circular pelas rodovias do Estado”, comenta Milton Persoli, diretor geral da ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo.

Como funciona a tecnologia?

A tag é um dispositivo eletrônico que conta com um sensor que é instalado geralmente próximo ao retrovisor do veículo.

Ela lembra uma etiqueta e sempre que o motorista passa por uma praça de pedágio, a empresa que fornece o serviço identifica a placa e libera a cancela. Em seguida, há o cálculo e a cobrança do pedágio, que acontece de acordo com o plano escolhido pelo cliente.

Benefícios da tag

Pode ser pré ou pós pago: O motorista adquire a tag como for melhor, para os que passam sempre por pedágios, o plano mensal é melhor, já para quem utiliza o pedágio de forma esporádica, o pré-pago, pode ser uma boa opção.

Mais economia: Não é necessário pegar filas para realizar o pagamento, o que resulta em economia de tempo e gasolina.

Evita multas: O carro que passa por praças de pedágio que cobram a tarifa por pórticos, que são uma tendência nas rodovias de todo o país, pode realizar o pagamento de forma mais prática e evita multas por esquecimento do pagamento que, sem a TAG, deve ser feito por boleto.

Outras formas de pagamento

Atualmente, todas as praças de pedágios do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo contam com modalidades de pagamento como: automático, por meio das tags dos veículos; manual, com dinheiro; vale-pedágio (mais utilizado pelos veículos comerciais).

Além disso, o pagamento com cartão por aproximação já está presente em mais de 78%​​ das praças de pedágio do Estado de São Paulo (são 138 praças de pedágio que aceitam o pagamento por aproximação. Delas, 90 aceitam cartão de crédito e débito e 48 somente débito).