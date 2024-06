O uso de inteligências artificiais no audiovisual é o tema do Encontros IC Play neste mês

No dia 25 de junho, terça-feira, às 19h, é realizada mais uma edição do projeto presencial Encontros IC Play, voltado para a difusão e o debate sobre o audiovisual brasileiro, nas suas mais diversas expressões e formatos. Neste mês, o foco é um debate sobre as inteligências artificiais como ferramentas para criatividade e experimentação no audiovisual. Alguns trechos de peças audiovisuais erão apresentados para endossar o bate papo.

Participam dessa conversa junto ao público a jornalista Bárbara Falcão, mestre em comunicação e responsável pelo uso da IA no podcast A Ditadura Recontada, da CBN, e Paulo Barcellos, CEO da O2 Filmes, onde fundou o primeiro laboratório digital do Brasil, o White Gorilla. A mediação fica por conta do jornalista, crítico e roteirista de TV, Thiago Stivaletti.

SERVIÇO:

Encontros IC Play

25 de junho, às 19h

Sala Vermelha (3º andar)

Capacidade: 70 lugares

Ingressos: https://itaucultural.byinti.com/#/ticket/

Entrada gratuita