O sucesso Belchior – Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro volta a SP

BELCHIOR – Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro ressurge vibrante nos palcos, trazendo consigo a memória, a poesia e a filosofia de um ícone da Música Popular Brasileira, Antônio Carlos Belchior. Sob a direção de Pedro Cadore, apoio do Ministério da Cultura e com o patrocínio exclusivo da Infraero Aeroportos, a peça mergulha no universo do compositor cearense, apresentando não apenas uma biografia, mas uma imersão na mente de um dos artistas mais misteriosos do cenário musical brasileiro.

O espetáculo volta aos palcos de São Paulo em curta temporada de 4 a 21 de julho no Teatro Bravos com sessões nas quintas, sextas e sábados às 21h e domingos às 19h. Parte dos ingressos da temporada será vendida a preços populares, com assentos selecionados a R$ 39 (valor inteiro) e R$ 19,50 (meia-entrada).

A narrativa, construída por Pedro Cadore e Cláudia Pinto, se desdobra a partir de trechos de entrevistas do próprio Belchior, proporcionando ao público um vislumbre da juventude do artista e suas reflexões sobre um mundo em constante desconcerto. O espetáculo destaca Pablo Paleólogo, que encarna o cantor cearense, e Bruno Suzano, que dá vida ao “Cidadão Comum”, uma presença constante nas canções de Belchior, representando, de certa forma, seu alter ego.

Mais do que uma mera retrospectiva, a peça aspira transmitir a filosofia de Belchior, convidando o espectador a explorar a profundidade de suas letras e pensamentos. Cadore destaca a intenção de proporcionar uma experiência nostálgica aos fãs, assim como introduzir a poesia única do compositor àqueles que ainda não a conhecem.

Acompanhando a atuação dos artistas, uma banda ao vivo, composta por Emília B. Rodrigues, Rico Farias, Silvia Autuori e Thomas Lenny, eleva a atmosfera do espetáculo, recriando sucessos marcantes como Alucinação, Apenas Um Rapaz Latino Americano, Coração Selvagem e outros clássicos que permeiam a vasta obra de Belchior.

Para Pedro Cadore, o espetáculo não se limita a uma mera celebração musical, “é também um chamado à reflexão sobre a atualidade política brasileira, retomando o discurso transformador que Belchior acreditava ser intrínseco à arte. Em meio à incerteza do futuro, a voz e a filosofia deste poeta se tornam mais relevantes do que nunca”.

A produção, sob os cuidados de R+Marketing, Cadore Produções Artísticas e Riatti Produções, obteve aprovação da família do homenageado, que expressou sua emoção ao ver a obra alinhada à proposta artística de Belchior. Camila e Mikael Henman Belchior, filhos do cantor, desejaram vida longa ao musical e expressaram seu contentamento com o trabalho realizado.

Iniciada em 2019 no Teatro João Caetano (RJ), a trajetória do espetáculo já cativou mais de 40 mil espectadores em teatros renomados pelo Brasil. Agora, com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura via Lei Rouanet e o patrocínio exclusivo da Infraero Aeroportos, a turnê vai percorrer diversas cidades brasileiras, levando a mensagem e a arte de Belchior a lugares como Brasília, Vitória, Salvador, Belo Horizonte, Recife, João Pessoa, Maceió, Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo.

BELCHIOR – Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro é mais do que um espetáculo; é uma celebração da vida e da obra de um dos maiores poetas da música brasileira, cujo legado continua a ecoar nos corações e mentes daqueles que têm o privilégio de testemunhar sua ressurreição nos palcos do Brasil.

Site oficial https://www.belchiormusical.com.br/

Infraero – Prestadora de Serviços

Com 50 anos de experiência, a Infraero é uma Companhia culturalmente responsável e, ao longo da sua história, sempre investiu em ações que promovessem projetos sociais, educativos e ambientais.

Atualmente, a Infraero administra 27 aeroportos no País e atua como braço executor de políticas públicas para a aviação civil, com a finalidade de implantar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a infraestrutura aeroportuária.

A Companhia tem presença nacional e expertise consolidada para oferecer serviços de ponta a ponta da infraestrutura aeroportuária, ou seja, desde o projeto, passando pela obra de engenharia, manutenção, gestão e a própria operação, além de oferecer treinamento técnico e desenvolvimento de soluções digitais.

Ficha técnica:

Direção: Pedro Cadore. Produção Geral: Rodrigo Medeiros e Pedro Cadore.Dramaturgia: Cláudia Pinto e Pedro Cadore. Elenco: Bruno Suzano e Pablo Paleólogo. Banda: Emília B. Rodrigues (bateria), Rico Farias (violão/guitarra), Silvia Autuori (baixo/violino) e Thomas Lenny (teclado). Direção Musical: Pedro Nêgo. Iluminação: Peder Salles e Rodrigo Belay. Figurino: José Dias.Técnico de Luz: Rodrigo Miranda. Técnico de Som: Nando Lopes. Direção de Marketing e Mídia:Rodrigo Medeiros (R+Marketing). Gestão de Marketing: Fernando Gouvêa. Assistente de Marketing: Gustavo Trindade. Programação Visual: Leticia Andrade – Nós Comunicação. Produção Audiovisual: JL Studio. Assessoria de imprensa: Adriana Balsanelli. Gestão de Projeto Incentivado: Felipe Valle – Fomenta Consultoria. Assistência administrativa: Rufino Carmona – MercadoCom. Direção de Palco: Rafael Barcellos. Produção Executiva: Giuliana Trindade. Direção de Produção: Well Rianc. Produção Associada: Riatti Produções. Realização: R+Marketing e Cadore Produções Artísticas. Patrocínio: Infraero Aeroportos via Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura.

Serviço:

BELCHIOR – Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro

Temporada: De 4 a 21 de julho – quintas, sextas e sábados às 21h e domingos 19h

Duração: 80 minutos. Classificação: Livre. Gênero: Musical.

Ingressos: Plateia Premium e inferior: R$ 120,00 (inteira) | R$ 60,00 (meia) Balcão: R$ 80,00 (inteira) | R$ 40,00 (meia)

Ingresso popular – Mezanino: R$ 39,00 (inteira) | R$ 19,50 (meia)

Venda pelo https://bileto.sympla.com.br/event/76594/d/239835

Teatro Bravos – Rua Coropé, 88 – Pinheiros, São Paulo – SP. Telefone (11) 99008-4859.

Bilheteria física: De terça à domingo das 13h às 19h ou até o início do último espetáculo.

Capacidade: 611 lugares. Acessibilidade.