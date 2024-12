O sonho da Mega da Virada: além do consumo

Todo fim de ano, o sonho de se tornar milionário toma conta de uma boa parte da população. É a Mega da Virada que passa a ser falada na imprensa, nas redes sociais, no trabalho, no elevador, em casa. Esse ano o prêmio pode distribuir R$ 600 milhões. É muito dinheiro! Ah quem diga que não precisa de tudo isso! Há quem diga, que dividiria o prêmio com outros jogadores e há quem fale que ajudaria pessoas e familiares como se fossem frases que, por falta de ambição ou solidariedade, portanto, um pecado a menos e uma bondade a mais, atraísse a boa sorte.

O professor de economia da Strong Business School, Luciano Simões, calculou o que R$600 milhões renderia para quem pensa no próximo e ainda quem pode realizar os sonhos materiais.

Com 600 milhões de investimentos em CDB, por exemplo, a 0,7% ao mês, o sortudo teria um rendimento de cerca de 4 milhões de reais por mês. Poderia comprar a produção de um dia inteiro de uma montadora nacional. Mas não esqueça que teria que ter uma garagem gigante e quitar o IPVA, que em São Paulo é caríssimo e seguro caro, uma vez que 240 carros são roubados,por dia, no estado.

Mas, e se o sonho fosse explorar o mundo? Que tal uma viagem ao redor do planeta? Com esse prêmio, você poderia fazer o cruzeiro de 154 noites do cruzeiro mais caro do mundo que passa por 41 países por 388 vezes ! Uma família de 5 pessoas poderia fazer duas viagens dessas por ano durante quase 40 anos!

Mas se o ganhador, assim como 55 milhões de pessoas no país, está passando dos 50 anos, pode usar esse valor para garantir anos prateados ou bem dourados. O prêmio poderia construir 100 lares premium para o felizardo ou felizarda e os amigos e amigas. A ideia seria um local onde o ganhador e seus amigos pudessem viver juntos, sem precisar se preocupar com custos de moradia, saúde ou necessidades cotidianas, enquanto garantiria uma vida mais tranquila para seus entes queridos. Com um investimento como esse, seria possível criar não apenas um lar para a terceira idade, mas um verdadeiro espaço de convivência, sustentabilidade, conforto e alegria, onde os idosos poderiam viver com dignidade, cercado de alegria com qualidade de vida.

Ou ainda, manter 1.300 idosos, a uma custa de R$ 5mil, em lares confortáveis por tempo indeterminado, uma vez que o valor usado seria apenas de rendimento, em uma aplicação como o CDI, por exemplo.

Não menos impressionante é o impacto que esses milhões fariam se aplicados em solidariedade. Com o rendimento mensal de 4 milhões, seria possível garantir 750 mil cestas básicas de R$800 por mês ou manter uma creche com 100 crianças por mais de 20 anos. Só com o rendimento da aplicação daria para manter 5 mil crianças se alimentando bem todos os dias. Ou ainda, bancaria os estudos universitários para 7.500 mil jovens se formar numa faculdade de negócios avaliada com nota máxima no Enade.

Ganhar a Mega da Virada é, definitivamente, um passaporte para o extraordinário, seja ele feito de experiências ou de iniciativas para transformar a vida de muitos. É uma oportunidade de viver tudo aquilo que você sonhou, mas também de contribuir para que milhares de pessoas possam ter um futuro melhor. Com uma descrição tão grandiosa em mãos, as possibilidades se multiplicam, e o verdadeiro luxo é poder escolher como desfrutar de cada momento, sabendo que o impacto pode ultrapassar gerações. Afinal, um prêmio como esse é muito mais do que dinheiro é a possibilidade de melhorar o coletivo.