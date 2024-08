O rigor nos processos das unidades transfusionais é fundamental no processo de doação de sangue

Com cerca de 1,4% da população doando sangue regularmente, o Brasil coleta milhões de litros de sangue ao ano, que só conseguem salvar vidas devido ao rigor e à excelência de bancos de sangue e agências transfusionais, distribuídos por todo o Brasil.

Essenciais para todo o ciclo da doação de sangue, essas unidades são laboratórios especializados que processam, armazenam e distribuem o sangue e seus componentes após a realização de uma série de testes e procedimentos, com a finalidade de garantir a segurança do material doado para a realização das transfusões.

Segundo o Dr. Leandro Felipe Figueiredo Dalmazzo, vice-presidente médico do Grupo GSH, há etapas de grande importância que devem ser seguidas no processamento do sangue. “Após a coleta do sangue do doador, realizamos testes minuciosos para pesquisa de doenças infecto-contagiosas, além de pesquisa de anticorpos e análise da presença de hemoglobinas anômalas no sangue”, afirma.

O diretor-médico do Grupo GSH explica que esse material vai para uma segunda etapa, na qual “são separados os principais componentes do sangue: as hemácias, o plasma e as plaquetas, para que cada elemento possa ser utilizado em diferentes tipos de tratamento”. Dr. Leandro ressalta ainda que a preservação dos componentes até o momento da transfusão depende do armazenamento correto, em condições específicas para cada um.

Além disso, os bancos de sangue do Grupo GSH também possuem estrutura para realizar transfusões ambulatoriais, com alguns diferenciais. “O paciente não só fará a transfusão em ambiente seguro, acolhedor e confortável, com leitos exclusivos, como poderá agendar o procedimento previamente, com hora marcada e usufruir do alto investimento em tecnologia, rigor em protocolos de segurança, com risco reduzido de contrair infecções, junto a uma equipe médica extremamente qualificada”, completa o médico.

Essenciais para sustentar o sistema de Saúde no Brasil, os bancos de sangue asseguram que o sangue doado chegue de maneira segura e eficiente até os pacientes de hospitais públicos e particulares. “Não basta o sangue chegar do doador ao receptor se não houver a certeza de que todos os componentes ali presentes são compatíveis e benéficos para o paciente que irá receber esse sangue. É este o motivo de salvarmos tantas vidas com transfusões pelo Brasil afora: o cuidado com o material doado”, argumenta Dr. Leandro Dalmazzo.

O Grupo GSH está presente em cerca de 60 cidades, de 16 estados brasileiros, operando por meio de suas unidades de Bancos de Sangue, Agências Transfusionais e Laboratórios Avançados. Ao longo de seus 45 anos de atuação, contabiliza mais de 220 mil pacientes atendidos por ano e mais de 210 mil doadores, anualmente.

A instituição destaca a obtenção da Certificação QMentum International Diamond em 2021 e a recente recertificação, este ano. “Todo esse esforço nos permite alcançar o status de referência em Hemoterapia no Brasil”, conclui Dr. Dalmazzo.