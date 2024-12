“O Quebra-Nozes”: Escola Arte Educação recebe 2 mil alunos para espetáculo

O Theatro Municipal do Rio de Janeiro recebe a última edição do ” Projeto Escola Arte Educação Petrobras” do ano, desta vez com a apresentação de ” O Quebra-Nozes”. Nesta terça-feira (17), às 14h, 2 mil estudantes e professores de 37 escolas e projetos de diversos municípios do Estado do Rio terão a oportunidade de assistir ao espetáculo de ballet de um dos principais equipamentos culturais do país, que tem o patrocínio oficial da Petrobras.

O Projeto Escola Arte Educação Petrobras tem como objetivo apresentar as escolas e instituições ao universo artístico do Municipal com o desenvolvimento de atividades em horário escolar e de forma gratuita.

“É um dos nossos principais motivos de orgulho, por convidar estudantes, professores e participantes de projetos e colégios de todo o Estado para acompanhar um espetáculo no Municipal. As unidades recebem as informações sobre o espetáculo meses antes do dia da visita e, assim, já chegam conhecendo a história e ansiosos para acompanhar a apresentação. Assim como a programação oficial, o Projeto Escola também possui patrocínio da Petrobras”, disse a presidente do Theatro Municipal, Clara Paulino.

Nesta última edição do ano, entre os convidados está o Projeto Vidançar, do Complexo do Alemão, que realiza oficinas de dança, reforço escolar, inglês e apoio psicossocial para crianças, adolescentes e jovens. O projeto inclui também oficinas de Educação para Cidadania, envolvendo temas como inovação, direitos humanos, ética, cidadania e outros temas transversais.

O Projeto Escola encerra suas atividades neste ano, mas as informações para a agenda de 2025 serão divulgadas em breve no site oficial e nas redes sociais do Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

O Quebra-Nozes

Ballet, Coro e Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Local: Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Endereço: Praça Floriano, S/N – Centro

Datas: 12/12 (estreia), 13, 14, 18, 19, 20, 21 às 19h

15/12 e 22/12 – 17h

17/12 – 14h (Projeto Escola Arte Educação Petrobras)

Duração: 1h40 + 20 min de intervalo

Classificação: Livre

Ingressos:

Frisas e Camarotes – R$90,00 (ingresso individual)

Plateia e Balcão Nobre – R$80,00

Balcão Superior e Lateral – R$50,00

Galeria Central e Lateral– R$20,00