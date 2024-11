O que você precisa saber sobre as eleições presidenciais nos EUA de 2024

Marcadas para esta terça-feira (5), as eleições presidenciais nos Estados Unidos, disputadas por Kamala Harris e Donald Trump, prometem ser uma das mais acirradas da história.

Confira abaixo as respostas para algumas das dúvidas mais comuns sobre o pleito.

QUANDO SERÃO AS ELEIÇÕES NOS EUA?

A data oficial das eleições nos EUA é esta terça-feira, 5 de novembro. Todas as unidades federativas do país oferecem, no entanto, a oportunidade de votar antecipadamente, seja de forma presencial ou por correio. As opções variam de acordo com o estado.

Desse modo, muitos americanos depositaram seus votos semanas antes das eleições. O estado que inaugurou o voto antecipado neste ano foi o Alabama, em 11 de setembro.

Apesar disso, os votos antecipados só são contabilizados depois do encerramento da votação, e esse número é divulgado junto com os votos inseridos nas urnas no Dia da Eleição.

DE QUANTO EM QUANTO TEMPO ACONTECEM ELEIÇÕES NOS EUA?

As eleições presidenciais nos EUA acontecem de quatro em quatro anos.

QUEM SÃO OS CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA NAS ELEIÇÕES DOS EUA?

A vice-presidente, Kamala Harris, concorre pelo Partido Democrata, o mesmo do atual chefe da Casa Branca, Joe Biden.

Já o ex-presidente Donald Trump (2017-2020) representa o Partido Republicano na disputa.

QUEM ESTÁ NA FRENTE NAS ELEIÇÕES NOS EUA?

As pesquisas de intenções de votos para as eleições à Presidência nos EUA indicam empate técnico entre Kamala e Trump.

Vale notar que as particularidades do sistema eleitoral americano fazem com que essas pesquisas tenham dificuldades para prever o resultado do pleito, já que o presidente eleito não necessariamente é o candidato que mais recebeu votos da população.

QUANDO SAIRÁ O RESULTADO DAS ELEIÇÕES NOS EUA?

Embora as urnas comecem a fechar às 18h do fuso-horário do Leste dos EUA no Dia da Eleição (19h em Brasília), é provável que os resultados só sejam conhecidos dias depois do pleito.

Isso acontece devido à possibilidade que os eleitores americanos têm de votar antecipadamente por correio. Os votos enviados pelo serviço postal só podem ser contados após o fechamento das urnas. O processo é, no entanto, mais lento que a contagem dos votos presenciais, uma vez que exige a abertura e verificação de cada um dos votos.

A velocidade da contagem pode ser influenciada pela existência ou não de leis estaduais que aceleram o processo e pela quantidade de votos por correio recebidos -quanto mais votos, mais demorada será a contagem.

Além disso, eleições muito disputadas, como é o caso da atual, exigem a contabilização de votos de mais estados para terem seu resultado definido.

Em 2020, o primeiro anúncio da vitória de Joe Biden, feito pela agência de notícias Associated Press, ocorreu quatro dias após o fechamento das urnas.

COMO FUNCIONAM AS ELEIÇÕES AMERICANAS?

As eleições presidenciais dos EUA funcionam sob um modelo de Colégio Eleitoral. Em resumo, cada estado conta com um determinado número de representantes -chamados de delegados- de acordo com o tamanho de sua população.

Na maioria dos casos, quando um candidato é vitorioso no voto popular daquele estado, ele conquista todos os seus delegados. As exceções são os estados de Nebraska e do Maine, em que o número de delegados de cada partido é proporcional à porcentagem de votos que ele obteve nas eleições.

Ao final, o candidato que obtiver a maioria dos delegados do Colégio Eleitoral é eleito presidente.

COMO SÃO ESCOLHIDOS OS DELEGADOS NAS ELEIÇÕES DOS EUA?

Escritórios dos partidos políticos em cada estado fazem uma lista de potenciais delegados, que podem ser congressistas, líderes partidários estaduais ou só pessoas que têm uma afinidade específica com o candidato presidencial do partido.

Em geral, esses nomes são decididos na convenção local da legenda ou por seu comitê central; as regras para a escolha variam de acordo com o partido e o estado.

O QUE OS DELEGADOS FAZEM NAS ELEIÇÕES DOS EUA?

Quando um eleitor americano escolhe um presidenciável, ele vota automaticamente na lista de delegados formulada pelo escritório estadual do partido do candidato. Cada estado tem um número de delegados, que reflete o tamanho de sua população.

Em geral, o candidato com mais votos em um determinado estado conquista todos os delegados indicados por sua sigla. As exceções são os estados de Nebraska e do Maine, em que o número de delegados de cada legenda é proporcional à porcentagem de votos que ele obteve nas eleições.

Ao final, o candidato que obtiver a maioria dos delegados do Colégio Eleitoral é eleito presidente.

Os delegados até se reúnem para votar oficialmente, mas a cerimônia, que ocorre em meados de dezembro, é uma mera formalização.

É importante ressaltar que a Constituição americana não exige que os delegados escolham o(s) candidato(s) mais votados em seus respectivos estados. Algumas legislações estaduais o fazem, porém.

Além disso, o raro delegado que não obedece a essa diretriz pode ser multado, desqualificado, substituído e/ou processado por seu estado.

QUANTOS DELEGADOS HÁ POR ESTADO NOS EUA?

O Colégio Eleitoral americano tem 538 delegados. Para um candidato ser eleito presidente, ele precisa conquistar ao menos 270 delegados.

O número de delegados de cada estado equivale à soma de representantes que aquele estado tem na Câmara dos Representantes e no Senado. Este, por sua vez, é proporcional ao tamanho de sua população.

Veja a divisão de delegados por estado abaixo.

– Califórnia: 54

– Texas: 40

– Flórida: 30

– Nova York: 28

– Illinois: 19

– Pensilvânia: 19

– Ohio: 17

– Georgia: 16

– Carolina do Norte: 16

– Michigan: 15

– New Jersey: 14

– Virgínia: 13

– Washington: 12

– Arizona: 11

– Indiana: 11

– Massachusetts: 11

– Tennessee: 11

– Colorado: 10

– Maryland: 10

– Minnesota: 10

– Missouri: 10

– Wisconsin: 10

– Alabama: 9

– Carolina do Sul: 9

– Kentucky: 8

– Louisiana: 8

– Oregon: 8

– Connecticut: 7

– Oklahoma: 7

– Arkansas: 6

– Iowa: 6

– Kansas: 6

– Mississippi: 6

– Nevada: 6

– Utah: 6

– Nebraska: 5

– Novo México: 5

– Havaí: 4

– Idaho: 4

– Maine: 4

– Montana: 4

– New Hampshire: 4

– Rhode Island: 4

– Virgínia Ocidental: 4

– Alaska: 3

– Dakota do Norte: 3

– Delaware: 3

– Distrito de Colúmbia (D.C.): 3

– Dakota do Sul: 3

– Vermont: 3

– Wyoming: 3

COMO ESTÁ O MAPA ELEITORAL NOS EUA HOJE?

A maioria das regiões americanas tem tradição de votar em um ou outro partido. Estados da Costa Oeste, como a Califórnia, e da região dos Grandes Lagos, assim como metrópoles de todo o país, votam historicamente em democratas, enquanto estados do Sul como o Texas e áreas rurais do Meio-Oeste costumam escolher majoritariamente republicanos.

Isso, aliado ao sistema do Colégio Eleitoral, faz com que alguns estados em que essa tradição não é clara sejam decisivos nas eleições. Neste pleito, os chamados estados-pêndulo são: Arizona, Carolina do Norte, Geórgia, Nevada, Michigan, Pensilvânia e Wisconsin.

BRASILEIROS PODEM VOTAR NAS ELEIÇÕES NOS EUA?

Sim, se tiverem cidadania americana.

Brasileiros podem inclusive votar estando fora dos EUA, por correio. Nesses casos, eles precisam solicitar cédulas de votação ao menos 45 dias antes da data oficial das eleições e submetê-las ao estado em que estão registrados eleitoralmente, seja enviando-as por correio ou deixando-as nas representações diplomáticas americanas no Brasil para serem coletadas.