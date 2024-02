O que o Ocidente pode fazer depois da morte do opositor russo Alexei Navalni?

Enquanto a indignação pela morte do principal opositor do Kremlin, Alexei Navalni, repercute em todo o mundo, o presidente russo, Vladimir Putin, parece não ligar para à raiva ocidental enquanto se prepara para estender seu governo de 24 anos em uma eleição no próximo mês.

Os EUA e os seus aliados estão ponderando a possibilidade de novas sanções contra a Rússia devido à morte de Navalni e às recentes ações do Kremlin na Ucrânia. Mas enquanto a ajuda dos EUA à Ucrânia continua estagnada no Congresso e os aliados da Otan na Europa lutam para preencher a lacuna, muitos se questionam sobre o que o Ocidente pode realmente fazer para deter o implacável líder do Kremlin, uma vez que várias rondas anteriores de sanções não o fizeram.

“Não há realmente espaço para qualquer grande valor em sanções adicionais” contra a Rússia, já um dos países mais sancionados do mundo, observou Mark Galeotti, chefe da empresa de consultoria Mayak Intelligence, com sede em Londres, em um comentário no YouTube.

Em vez disso, disse Galeotti, o Ocidente deveria concentrar-se mais em trabalhar com os aliados de Navalni e ajudar os russos a terem acesso a canais de informação que combatam a propaganda do Kremlin.

Tais esforços são fundamentais especialmente agora, de acordo com Galeotti, que descreveu a morte de Navalni como mais um passo na transição de Putin do “autoritarismo híbrido” para o “despotismo brutal e bandido”.

Desafio ao Ocidente

Os EUA e os aliados da Otan têm ponderado mais ações para reforçar o apoio à Ucrânia, onde os militares russos acabaram de forçar as tropas ucranianas a recuar da cidade de Avdiivka, após uma batalha feroz de quatro meses. Mas o líder russo de 71 anos prometeu prosseguir, recusando-se a abrir mão de qualquer um dos seus ganhos e declarando em uma entrevista ao ex-apresentador da Fox News Tucker Carlson, na semana passada, que o Ocidente “mais cedo ou mais tarde” será forçado a negociar um acordo – nos seus termos.

A morte de Navalni mostra a “total crueldade e desdém de Putin… pela opinião ocidental e internacional”, disse Nigel Gould-Davies, antigo embaixador britânico em Belarus. A Rússia anunciou a morte de Navalni na sexta-feira, 16, no momento em que os líderes ocidentais se reuniam numa conferência de segurança em Munique.

Putin está “lançando um desafio ao Ocidente”, disse Gould-Davies. “À medida que nos aproximamos do segundo aniversário da guerra (da Ucrânia), ele está novamente testando a determinação ocidental.”

A morte de Navalni deve servir como um “alerta” para os republicanos dos EUA que se opõem à ajuda à Ucrânia no Congresso e também encorajar os aliados europeus da Otan a reforçarem a sua assistência à Ucrânia, disse Gould-Davies. “Em última análise, depende das lições que o Ocidente tirar”, disse ele.

Putin: “questão de vida ou morte”

Em entrevista a televisão estatal, Putin afirmou que “o que está acontecendo” na Ucrânia é uma “questão de vida ou morte” para a Rússia, enquanto para o Ocidente é apenas uma questão de “melhorar (sua) posição tática”, em uma entrevista transmitida nesta domingo, 18.

Putin disse à televisão estatal que é “importante” que tanto os russos como os estrangeiros “entendam a nossa mentalidade, compreendam o quão delicado e importante é para o nosso país o que está a acontecer na Ucrânia”.