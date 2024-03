O que o Corinthians precisa fazer para disputar a Copa do Brasil 2025

A eliminação do Corinthians no Campeonato Paulista pode impactar seu calendário em 2025, pois deixou o time sem vaga garantida na próxima edição da Copa do Brasil.

A mudança no regulamento da CBF para a distribuição das vagas pode prejudicar o Corinthians em 2025, pois as vagas agora são preenchidas de acordo com o desempenho dos clubes nos campeonatos estaduais.

Apenas três cenários podem garantir o Corinthians na disputa da Copa do Brasil de 2025. O título da Copa do Brasil de 2024, o título da Copa Sul-Americana 2024 ou a classificação para a Libertadores 2025 por meio do Brasileiro.

A Federação Paulista tem direito a seis vagas na Copa do Brasil, com cinco delas preenchidas conforme a tabela do Paulista. Os semifinalistas garantem a classificação e, além deles, o time de melhor campanha que for eliminado nas quartas de final fica com a última vaga.

A sexta vaga destinada a um clube paulista é disputada através da Copa Paulista — competição realizada no segundo semestre. O time alvinegro tem a opção de participar do torneio, mas ainda não se manifestou. Sua última participação foi em 2019, com a equipe sub-23.

O clube ainda pode se classificar com a abertura de mais vagas através do Brasileiro. Isso se Palmeiras, Red Bull Bragantino ou São Paulo garantirem suas vagas pelo Paulistão, e forem campeões da Libertadores, da Copa do Brasil ou ficarem entre os seis primeiros colocados.

O Corinthians soma 29 participações na competição, sendo tricampeão da Copa do Brasil e ficando com o vice quatro vezes.

A equipe de António Oliveira enfrenta o São Bernardo em jogo único e eliminatório, válido pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida será na próxima quinta-feira (14), às 20h (de Brasília).