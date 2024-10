O que mudou no dia a dia do Flamengo com Filipe Luís

O Flamengo de Filipe Luís deu indícios positivos dentro de campo nos primeiros jogos. Fora dele, no dia a dia do Ninho do Urubu, o treinador teve uma semana intensa de trabalho recheada de vídeos, conversas e aproveitando o clima mais leve desde que mudou de módulo e voltou a frequentar as instalações dos profissionais após a demissão de Tite.

Filipe Luís teve poucos treinos de fato no Flamengo até o momento. Ele chegou na segunda-feira, treinou terça e já teve um jogo na quarta. Depois, teve atividades quinta e sexta, quando viajou para jogar no sábado. Agora, o elenco está de folga até quarta-feira.

O ambiente com Filipe é mais leve de modo geral. Quem convive no dia a dia garante que é totalmente diferente do que estava antes. Não havia problemas significativos de relacionamento com Tite, mas a pressão dos maus resultados mudou o clima diário no CT.

O novo treinador prioriza as atividades na parte da manhã. Com Tite, a maioria dos treinamentos era à tarde e alguns no turno da noite após viagens.

O ex-lateral é bastante participativo nos treinamentos. Além de repetir uma cena vista várias vezes com Jorge Jesus de correr ao lado dos atletas, ele também já apareceu demonstrando no campo o que pede. As conversas foram frequentes nesses primeiros dias. Mas não é só Filipe, os auxiliares participam do processo das atividades e o mais atuante é Ivan Palanco, que tem licença PRO da Uefa.

Um mantra de Jesus também se repetiu no vestiário do Fla e mostra como o treinador mais bem-sucedido do clube nos últimos anos vai inspirar. Antes do duelo com o Bahia, Filipe disse: “Ganhar, ganhar, ganhar, ganhar, ganhar. Acostumar a ganhar. Ganhar, ganhar, ganhar e ganhar”. Quando se apresentou ao elenco em 2019, o português disse: “O mais importante aqui é o Flamengo. Não é o treinador, nem o jogador, é o Flamengo. Portanto, temos todos que olhar para o objetivo e num compromisso de vida. Não podemos falar em outra maneira nesse mundo que não seja ganhar, ganhar e ganhar”.

Uma qualidade de Filipe Luís é ser claro nas ideias. Com muitos vídeos e explicações, ele evita qualquer dúvida dos jogadores no modelo que pretende jogar e nas mudanças que quer fazer. O atual treinador, porém, reafirma que não assumiu um time “caótico” e valoriza o trabalho anterior.

Além disso, o fato de já conhecer boa parte do elenco aproxima Filipe do grupo. Na primeira viagem pelo Fla, ele conversou muito com os auxiliares durante o voo de volta ao Rio de Janeiro, mas também participou da resenha com os jogadores no fundo do avião, remetendo ao período em que era jogador.

A relação com Gabigol também mudou. Como já era mais próximo, Filipe Luís tem boa abertura com o atacante, que parece mais brincalhão e leve no dia a dia. Antes, sob o comando de Tite, o jogador costumava alfinetar até durante os treinamentos sobre as poucas oportunidades que recebia e encaminhava um fim de ciclo melancólico no Flamengo. De certo modo, com a presença do ex-companheiro, o camisa 99 até vislumbra um final feliz nas conversas de renovação, mas a postura do clube segue a mesma.

Alguns hábitos pré-jogo mudaram. Filipe tenta manter um mistério sobre as escalações e confirmar o time pouco antes da partida. No primeiro jogo, o time chegou 30 minutos antes do habitual e fez a preleção em uma sala do Maracanã. Em Salvador, a conversa aconteceu logo antes da saída para o estádio, após o lanche.

No time, as alterações começam a se desenhar. Além de um esquema mais agressivo, mas sem perder algumas ideias de Tite, o novo treinador optou por ter Léo Ortiz, Wesley e o próprio Gabigol como titulares. Fabrício Bruno, Varela e Gonzalo Plata foram sacrificados no primeiro momento.

Como teve poucos dias, Filipe Luís espera que a Data Fifa sirva para, enfim, colocar em prática o que pensa de dia a dia. Ele pretende sair dos vídeos e passar para o campo. Em uma semana, foram apenas dois treinamentos com o elenco completo. Agora, ele ainda terá sete desfalques com os convocados para as seleções.

Mesmo que a relação com Tite não tenha se desgastado como aconteceu com Sampaoli, por exemplo, o clima mudou. O Flamengo espera tirar disso uma força para arrancar na reta final e disputar títulos.