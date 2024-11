O que é o Windows Recall?

A Microsoft anunciou o lançamento do recurso chamado Recall que promete facilitar a busca por informações que já passaram pela tela do computador. A ferramenta faz parte da nova experiência de inteligência artificial (IA) Copilot+ para PCs com o sistema Windows. O Recall foi apresentado pela primeira vez em maio deste ano (2024), mas desde então, a tecnologia tem levantado dúvidas de especialistas sobre os problemas de segurança que ela pode trazer. A própria Microsoft já se manifestou sobre o assunto e revelou mais informações sobre a proteção e a privacidade do Recall.

Como funciona o Recall?

O Recall faz capturas instantâneas periodicamente para registrar o que aparece na sua tela. Por meio desse registro, a ferramenta cria uma “memória fotográfica virtual” e possibilita encontrar conteúdos já visualizados em sites, aplicativos, documentos e demais arquivos. De acordo com a Microsoft, as imagens são criptografadas, armazenadas e analisadas localmente, usando recursos de IA no dispositivo para entender seu contexto. O Recall organiza os registros em uma linha do tempo. Nela, o usuário pode navegar por blocos com datas para visualizar as suas atividades.

Quando quiser buscar por alguma informação específica, o usuário precisa apenas inserir um comando em texto na barra de pesquisa do recurso, utilizando a linguagem natural. Em outras palavras, basta fazer uma pergunta simples para a IA. Então, o Recall realiza uma busca rápida e exibe os resultados compatíveis com prévias visuais organizadas conforme a fonte da informação, como os sites visitados ou os arquivos trabalhados, por exemplo. Para otimizar a pesquisa, a ferramenta também permite filtrar os resultados, selecionando um aplicativo específico para exibir somente os arquivos dele.

As configurações do Recall possibilitam pausar e retomar o recurso, excluir capturas e determinar quais apps e sites não deverão ser analisados. A ferramenta estará disponível apenas para PCs Copilot+, a versão mais avançada de computadores com Windows desenvolvida para oferecer recursos de inteligência artificial integrados ao sistema.

Problemas de segurança e privacidade do Windows Recall

A proposta do Recall causou preocupações em especialistas sobre as brechas de segurança e privacidade que a ferramenta poderia apresentar. Os principais problemas apontados pelos profissionais estão na possibilidade de acesso indevido e roubo de informações críticas que estariam presentes nas capturas de tela.

Logo após as primeiras críticas ao Recall, a Microsoft declarou que estava ciente sobre os feedbacks e decidiu incluir camadas adicionais de proteção. O recurso será desativado por padrão, o usuário precisará ativá-lo ao realizar a configuração inicial do sistema; será necessário o registro no Windows Hello para acessar a ferramenta; as capturas só serão descriptografados e acessíveis quando o usuário se autenticar. Em atualizações mais recentes sobre a tecnologia, a Microsoft informou que o Recall não terá a opção de desinstalar e não vai salvar capturas de tela de abas em modo anônimo.

Além disso, a companhia adiou a disponibilização do Recall para o público. Na previsão inicial, a ferramenta seria lançada em junho, mas foi adiada e será disponibilizada somente para testes de usuários inscritos no programa Windows Insider.

Fonte: Microsoft, Tecnoblog, TecMundo, Canaltech, Olhar Digital