O que as empresas procuram: 5 habilidades essenciais

Com o início do novo ano, é natural que os colaboradores reflitam sobre o que o mercado de trabalho espera no próximo ano. Afinal, é comum que as empresas ajustem suas rotas para se adaptarem às maiores mudanças do mercado. Assim, as expectativas das empresas em relação aos funcionários assumem um papel central, considerando que haverá a necessidade de busca por profissionais cada vez mais adaptáveis e resilientes.

Com este cenário em mente, Benito Berretta, Managing Director da Hyper Island Américas, lista 5 habilidades que estarão na mira do mercado de trabalho no próximo ano.

Aprender a aprender de forma contínua

Domínio sobre as novas tecnologias são importantes, porém com a tecnologia mudando em escalas cada vez mais fugazes, a relevância desses conhecimentos se alteram a todo momento. Então o que faz um profissional se destacar ao longo dessas mudanças é a capacidade contínua de aprender de forma eficaz. Um meta-aprendiz possui a compreensão do próprio processo de aprendizagem, o reconhecimento de diferentes estratégias de aprendizagem e o conhecimento dos métodos mais eficientes para adquirir novas habilidades e conhecimentos, além de ter uma boa autogestão do tempo.

Inteligência emocional e colaboração ok

Inteligência emocional e colaboração também são características necessárias em um ambiente de trabalho cada vez mais interconectado. Isso porque, a habilidade de construir relacionamentos, liderar equipes de maneira eficaz e adaptar-se a diferentes culturas organizacionais será cada vez mais necessário em um ambiente corporativo em constante mudança. O pensamento crítico, sobretudo aplicado à resolução de grandes desafios, continuará sendo um diferencial, tanto para o profissional, quanto para o negócio.

Saber ouvir, saber falar é saber levantar objeções

Falar com assertividade, se comunicar efetivamente e ter uma escuta ativa serão diferenciais significativos, visto que os colaboradores precisarão estar aptos para expressar ideias, de maneira clara e persuasiva, e capazes de se adaptar a diferentes canais e públicos, seja por meio de apresentações, redes sociais ou outras plataformas.

Criatividade e agilidade cognitiva

Criatividade e agilidade cognitiva também se destacam como características altamente valorizadas pelas corporações em 2024, devido à dinâmica cada vez mais acelerada dos processos e necessidades de resultados. Adaptar-se rapidamente a novas situações e abraçar a mudança serão vitais para impulsionar a inovação e a competitividade no ambiente corporativo.

Diversidade, sustentabilidade e responsabilidade social

As organizações valorizam colaboradores que compreendem a importância da diversidade, sustentabilidade e responsabilidade social corporativa e que buscam contribuir para um impacto positivo na comunidade na qual estão inseridos. A integração de valores éticos e ações socialmente responsáveis serão elementos diferenciadores na seleção de talentos.

O cenário corporativo de 2024 demanda uma combinação de habilidades técnicas e interpessoais. Os profissionais que conseguirem equilibrar hard skills com aprimoramento das soft skills estarão preparados para atender às crescentes expectativas das corporações, contribuindo para um ambiente de trabalho vibrante e inovador.