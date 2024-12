O que abre e fecha em São Caetano no feriado do Ano Novo

O Ano Novo está chegando, então confira um apanhado geral do que abre e do que fecha em São Caetano do Sul no feriado da virada de 2024 para 2025. As informações são da Prefeitura de São Caetano.

Prefeitura – Funciona normalmente na segunda-feira (30/12) e fecha na terça-feira e quarta-feira (31/12 e 1/1/25). Retorno na quinta-feira (2/1);

Atende Fácil – Funciona normalmente na segunda-feira (30/12) e fecha na terça-feira e quarta–feira (31/12 e 1/1/25). Retorno na quinta-feira (2/1);

Farmácia de Alto Custo – Funcionamento normal até 30/12. Fechada dia 31/12 e no Ano Novo (1/1/25);

Unidades Básicas de Saúde (UBS) – Funcionamento normal até 30/12. Fechadas dias 31/12 e no Ano Novo (1/1/25);

Unidades Especializadas – Funcionamento normal até 30/12. Fechadas dias 31/12 e no Ano Novo (1/1/25);

Super Centro de Saúde – Funcionamento normal até 30/12. Somente o Núcleo Municipal de Hemoterapia funciona dia 31/12, até 12h. Demais serviços retornam na quinta-feira (2/1);

Disque Coronavírus – Retorno dos atendimentos na quinta-feira (2/1). Agendamento de exames pelo WhatsApp 4233-4002;

Atende Fácil Saúde – Somente a farmácia 24 horas funcionará normalmente;

Hospitais (Albert Sabin, UPA e Complexo Hospitalar de Clínicas) – Plantão 24 horas;

Odontologia – Plantão 24 horas para casos de emergência na UPA Julio Marcucci Sobrinho;

Ouvidoria da Saúde (93336-2932) – Plantão 24 horas;

SOS Cidadão 156 (ambulância, PM, GCM, Defesa Civil e trânsito) – Plantão 24 horas pelo 0800 7000 156

Feiras Livres – Funcionamento normal;

Coleta de resíduo comum – No dia 31/12, serviço normal. Suspensa no dia 1/1/25;

Coleta seletiva – No dia 31/12, serviço normal. Suspensa no dia 1/1/25;

Parques municipais – Todos os parques abrirão na véspera de Ano Novo (31/12), das 6h às 18h. No dia 1/1/25 ficarão fechados.