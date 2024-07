O poder transformador do esporte e a conciliação com a vida profissional

Praticar esportes regularmente contribui significativamente para a saúde física e ajuda a prevenir doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. Também melhora a qualidade do sono e fortalece o sistema imunológico. O esporte é um poderoso aliado contra o estresse e a ansiedade. A liberação de endorfinas durante a prática de exercícios proporciona sensação de bem-estar e felicidade. Além disso, a disciplina e o foco desenvolvidos podem ser transferidos para a vida profissional, aumentando a produtividade.

Para muitos, a maior dificuldade é conciliar o esporte com a rotina de trabalho. O ideal é tentar integrar a prática de atividades físicas na rotina do dia a dia, antes do trabalho ou depois do expediente.

Marcelo de Santana Barbosa, de 43 anos, é profissional de Educação Física e atua como Analista de Informação da Cultura e Desporto na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) e atualmente pratica corrida de rua. “Todos já sabemos que a prática de qualquer tipo de atividade física, seja ela uma modalidade esportiva ou não, ou na forma de lazer mais intensa, traz grandes benefícios no âmbito físico, mental e social. No meu caso, a prática da corrida é realizada de forma mais intensa, os treinos acontecem de 4 a 5 vezes por semana, seguindo um cronograma de evolução, além de ser complementado por um treinamento muscular e nutricional. A maioria dos meus treinos de corrida é realizada antes do início do meu trabalho, bem cedo. Apesar de sentir um cansaço momentâneo, as consequências fisiológicas através das substâncias liberadas no organismo, geradas através do treinamento intenso, me trazem muita disposição física e uma elevação na concentração, além de manter o humor, o que ajuda no relacionamento interpessoal”, comenta Marcelo.

Questionado sobre como conciliar a vida profissional e a prática de atividades físicas, Marcelo diz: “O mais importante para que a conciliação da prática de atividade física e a rotina profissional aconteçam é a disciplina e a motivação, que, no meu entendimento, começam na realização de algo que a pessoa goste de fazer. Acima das coisas que me motiva a realizar a corrida nesse nível, o mais importante é que a corrida se adequou ao meu estilo de vida hoje, por ser uma modalidade que pratico em qualquer lugar e horário e não depende de ninguém para realizar, além de eu gostar muito”.

Carlos Paulino Junior, de 64 anos, trabalha há 42 anos na SEME e pratica musculação, jiu-jitsu e hapkido. “Já pratico exercícios há muito tempo. Sempre nadei, joguei vôlei, corri. A gente prega aqui que a atividade física faz bem para a saúde, então estou provando isso em mim mesmo. Você fica mais disposto com o tempo. A primeira coisa é começar devagar, procurar um profissional para orientação e escolher uma atividade que você goste, porque aí é um motivador para você continuar”.

Fabio de Oliveira Pereira de 45 anos, prática corrida e ciclismo desde pequeno e comenta que “Eu trabalho com Corrida de Rua e Passeio Ciclístico aqui na SEME há 10 anos, e eu só posso fazer um julgamento ou tomar alguma decisão, se eu tenho a noção do que é o que eu estou fazendo. Então tenho que praticar para ter uma opinião. Eu uso o ciclismo hoje mais como mobilidade, venho trabalhar e volto de bicicleta, economizo combustível e caso fosse de transporte público espaço e dinheiro. Gerando saúde”.

As experiências de Marcelo de Santana Barbosa, Carlos Paulino Junior e Fabio de Oliveira Pereira demonstram que, apesar das exigências da vida profissional, é possível integrar o esporte à rotina diária. Suas histórias evidenciam que disciplina, motivação e a escolha de atividades prazerosas são fundamentais para manter um estilo de vida ativo. A SEME tem sido um exemplo notável de como o incentivo à prática esportiva pode melhorar a qualidade de vida e produtividade de seus profissionais.