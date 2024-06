O poder do branding na expansão de uma marca

A ideia que o seu cliente tem da sua marca é determinante para ele tomar a decisão de comprar o seu produto. Portanto, você precisa se certificar de que sua empresa comunique os valores corretos ao seu público. Neste contexto, o branding é uma estratégia de posicionamento de uma marca, que busca diferenciá-la, fazendo com que ela se destaque em relação aos concorrentes e ganhe a preferência do público. Ações de gestão de experiências com a marca, as quais são relacionadas à maneira pela qual o público-alvo enxerga ou entende uma marca, por exemplo, pode ser uma das estratégias assertivas para que sua marca seja ainda mais conhecida, apreciada e querida pelo público.

Para entender uma estratégia de branding de sucesso podemos pegar como exemplo a marca Loveena, empresa focada em embelezamento do olhar e lábios, que adotou o modelo para alavancar seu negócio.

Percebemos o quanto era importante proporcionar experiências únicas aos clientes e, pensando nessa necessidade, o nosso primeiro movimento foi justamente ajudar a cliente na mudança de localização. A empresa ficava em Osasco, um pouco distante da maioria dos clientes. Com isso, propusemos a mudança para o bairro dos Jardins, na rua Estados Unidos, na capital paulista, com uma arquitetura focada em experiências.

Outra mudança importante foi no nome da marca Érica Miguelia, que já era conceituado no ramo de estética facial, para Loveena, com a ideia de que a proprietária fosse um produto dessa marca e o seu atendimento se tornasse um serviço VIP dentro da marca Loveena. A nova designação também se tornou um termo guarda-chuva para todas as ideias que a proprietária da marca tivesse ao longo do tempo.

Um ponto importante a destacar foi a construção da Arquitetura da Marca do grupo. Mesmo a Érica Miguelia sendo uma influencer da área da beleza, a marca Loveena foi posicionada como sendo o “guarda-chuva” para agrupar todos os serviços e produtos do negócio, bem como a própria Erica, que se tornou um serviço premium dentro desta arquitetura.

A empresa expandiu rapidamente e uma nova marca passou a integrar a arquitetura do grupo: a Femme9, focada em produtos para o embelezamento do olhar. A Loveena passou por uma facelift para acompanhar a mudança da sede para um casarão dos anos 50 na rua Groelândia, nos Jardins, passando a se chamar Loveena Maison.

O resultado desse sucesso com a Loveena, além do posicionamento e do trabalho da imagem da marca, foi desmembrado para estratégias internas. Houve um grande trabalho com setores variados da empresa, com intuito de melhorar a performance de todos e identificar ruídos e desalinhamentos na comunicação que poderiam deixar os funcionários de qualquer área sem a proposta da empresa. Além disso, todo o quadro de colaboradores precisava absorver toda a modificação implementada para refletir em todas as áreas a eficiência do branding.

No caso da Loveena, a eficiência desse branding, seguindo a lógica do desdobramento e da ampliação de ideias, permitiu que a marca se expandisse para outros estados, como uma nova unidade criada em Brasília, a Loveena Palace, e uma que está prestes a ser inaugurada no Rio de Janeiro, a Loveena Botanic. Podemos chamar de um case de verdadeiro sucesso em sua estratégia de branding.