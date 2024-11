O poder da internet no empreendedorismo é tema de podcast da ACISA  

De acordo com o Relatório Global Digital 2024, publicado em parceria entre We Are Social e Meltwater, mais de 66% de todas as pessoas no planeta utilizam a Internet, ou seja, atualmente são 5,35 bilhões de usuários. No mundo corporativo, no entanto, ainda existem muitas oportunidades que podem ser exploradas com essa importante ferramenta.

Para falar sobre o poder da internet no empreendedorismo, a ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André – realizará um podcast, no próximo dia 7 de novembro (quinta-feira), às 18 horas, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube ACISASA.

Nesse dia, o presidente da ACISA, Evenson Robles Dotto, receberá Bruno Guedes, founder do Dicas do ABC, e Edmir Cleto, jornalista e criador de conteúdo digital para ser o mediador da entrevista. O evento marcará a inauguração do novo estúdio de gravação de podcast da ACISA, que estará disponível também para locação e com condições diferenciadas para os associados.

Segundo Gustavo Eusébio, assistente da área de TI, o estúdio conta com eletrocalhas que permitem a instalação de câmeras em posições superiores, além de uma iluminação profissional e uma tela verde, possibilitando a gravação de diversos tipos de conteúdo. Equipado com câmeras Sony e microfones Shure, o espaço foi projetado para gravações híbridas, oferecendo flexibilidade para diferentes formatos de podcast, seja no modelo tradicional com mesa e convidados ou em um ambiente mais descontraído, utilizando poltronas.

“Nosso podcast é completo e oferece uma estrutura de alta qualidade, com tratamento acústico de padrão superior e um design visualmente atraente, ideal para o Instagram. Outra aplicabilidade do espaço é utilizá-lo para gravação de treinamentos ao vivo ou gravados”, reforça Gustavo Eusébio.