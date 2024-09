O poder da internet é tema de palestra gratuita na ACISA

A força da internet para alavancar os negócios e gerar prospecção de novos clientes e networking é indiscutível, principalmente, quando realizada com sabedoria e conhecimento.

A fim de explorar com mais abrangência esse tema, o Núcleo de Jovens Empreendedores (NJE) da ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André – realizará um bate-papo com Bruno Guedes, fundador da página Dicas no ABC.

O evento acontecerá na quinta-feira (12 de setembro), às 19h, no Centro de Capacitação & Negócios, localizado na sede da ACISA (Avenida XV de Novembro, 442 – Centro – Santo André), com estacionamento no local. e os interessados em participar já podem fazer a inscrição gratuitamente no link: bit.ly/NJE-12Set24.