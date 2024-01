O poder da demanda – novas versões da picape L200 Triton

A Mitsubishi Motors passou a comercializar duas versões da picape L200 Triton (GL e GLS AT) com uma nova caçamba. Disponível sob encomenda para pessoas jurídicas, o novo compartimento para transporte de carga seca, produzido em aço, visa facilitar o carregamento e transporte de materiais para vários fins. A versão amplia o leque de opções e de utilidades da linha de picapes L200 Triton, que já é oferecida em nove configurações e ainda pode ser customizada dentro da unidade industrial da Mitsubishi Motors em Catalão (GO). A fábrica é a única no Brasil que produz dentro de suas linhas de montagem veículos totalmente customizados, destinados a atender diferentes tipos de necessidades.

picape Mitsubishi L200 Triton – Divulgação picape Mitsubishi L200 Triton – Divulgação picape Mitsubishi L200 Triton – Divulgação

A comercialização desse tipo de caçamba para as picapes da marca dos três diamantes busca atender a uma necessidade de trabalhadores de empresas de pequeno, médio e grande porte, bem como produtores rurais, no transporte de materiais de qualquer tipo. Produzida pela Facchini, empresa paulista de implementos para veículos comerciais, a caçamba dos novos produtos atende às resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) referentes a amarrações de carga. Pelas regras atuais, é proibida a amarração diretamente nas travessas de madeira da carroceria, sendo obrigatória a utilização de ganchos fixados no chassi do veículo. Também é vetada a amarração utilizando cordas – deve ser feita por cintas, correntes e cabos de aço. Com comprimento de 1,63 metro e largura de 1,67 metro, a capacidade de carga das novas caçambas permanece a mesma prevista para as convencionais das variantes L200 Triton GL e GLS AT – 1.050 quilos.

picape Mitsubishi L200 Triton – Divulgação picape Mitsubishi L200 Triton – Divulgação picape Mitsubishi L200 Triton – Divulgação

Segundo a Mitsubishi Motors, a chapa da carroceria das novas versões da L200 Triton garante robustez suficiente para aguentar o trabalho pesado em qualquer circunstância e durabilidade maior para as necessidades dos clientes. As tampas da caçamba são 100% removíveis, possibilitando a transformação do compartimento em um “flat bed”. Em termos de motorização, as novas opões mantêm o conjunto de toda a linha L200 Triton: um motor turbodiesel de 190 cavalos e 43,9 kgfm, que é acoplado a uma caixa manual de 6 marchas na versão GL ou a uma automática de 6 marchas na GLS. As variantes da L200 Triton com a caçamba de aço para transporte de carga seca são produzidas somente sob encomenda. A L200 Triton GL “convencional” com câmbio manual parte de R$ 243.990. Já a GLS, com câmbio automático, custa R$ 19 mil a mais – começa em R$ 253.990. O valor adicional da caçamba de aço para transporte de carga seca é de R$ 11 mil.

Das linhas de montagem de veículos customizados da fábrica da Mitsubishi Motors em Goiás também saem os modelos da marca japonesa adaptados para competição, como é o caso daqueles que disputam a Mitsubishi Cup há quase 25 anos. Os veículos destinados a mineradoras, empresas de energia e construção – cujas estruturas são totalmente reforçadas por conta das condições severas de uso –, viaturas policiais, do Corpo de Bombeiros, além de órgãos governamentais de todas as instâncias, podem ter os modelos adaptados para suas necessidades. Diferentemente dos enviados para empresas terceiras – nas quais são desmontados e só depois adaptados –, os processos de customização realizados na fábrica da Mitsubishi Motors ocorrem ainda durante as etapas da construção do veículo. Isso permite a total manutenção da garantia de fábrica e os mesmos níveis de qualidade em todos os aspectos – desde estruturais até em relação à pintura e aos acabamentos. Atualmente, os veículos customizados são responsáveis por 15% de toda a produção da fábrica de Catalão