O Parque da Mobilidade Urbana conta com Inovações e Experiências Interativas para o Futuro do Transporte

Nos dias 13 e 14 de junho de 2024, São Paulo se transformará no epicentro das discussões sobre mobilidade urbana sustentável, inclusiva e disruptiva. A ARCA será o palco do Parque da Mobilidade Urbana, evento que mudará a maneira como se entende e vivencia a mobilidade nas grandes metrópoles brasileiras. Com quase 9.000 m² de área total, o evento oferecerá uma experiência imersiva e reflexiva, repleta de conteúdos, entrevistas e experiências interativas, além de exposições de produtos, serviços e tecnologias de ponta.

Destaques Interativos do Parque da Mobilidade Urbana

A programação do Parque da Mobilidade Urbana é cuidadosamente elaborada para engajar os participantes com exemplos práticos sobre as mais recentes inovações e tendências no campo da mobilidade. Confira algumas ações interativas:

Pedal Sensorial

Programa Despoluir

Bicicletário

Estúdio Móvel

Ruas Completas

Simulador de Trem

Drive Experience (veículo elétrico e jornada de recarga)

Test Ride

O Parque da Mobilidade Urbana conta com uma ampla exposição de produtos, serviços e tecnologias inovadoras, além de demonstrações interativas que permitem aos participantes testar diretamente as últimas novidades do setor. Entre as atividades mais aguardadas estão a Drive Experience de veículos elétricos e os test-rides, que oferecem uma visão prática das inovações em mobilidade, além de permitir uma jornada do cliente, por meio do entendimento das experiências de recarga do veículo elétrico e sua direção. Para completar a experiência, o evento também oferece atividades recreativas e espaços de convivência projetados para promover networking, criando um ambiente propício para a discussão e a colaboração em torno dos desafios e soluções para a mobilidade urbana.

Para mais informações e inscrições, acesse: https://parquedamobilidadeurbana.com.br/