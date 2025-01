O “Pânico” está de volta na segunda-feira, dia 27

O “Pânico“ retorna à grade da Jovem Pan News na segunda-feira, 27 de janeiro, com um visual totalmente renovado e novidades em seu formato. O primeiro entrevistado da nova temporada será o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD). A entrevista abordará temas relevantes sobre política, economia, os desafios do estado e as eleições presidenciais de 2026.

O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 12h, e pode ser assistido na TV a cabo, no YouTube da Jovem Pan News, na rede de rádio, nos canais de Fast Channel, no Panflix e também acompanhado nas mídias sociais X, TikTok e Facebook.

A nova temporada chega com um cenário completamente repaginado, trazendo um design moderno e tecnológico para tornar a experiência dos espectadores ainda mais dinâmica. O pacote gráfico também foi atualizado, assim como as vinhetas, que agora contam com uma identidade visual mais vibrante e impactante. Sob o comando de Emílio Surita, o elenco segue o mesmo para garantir boas risadas e discussões atuais.

