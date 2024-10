O novo craque do will bank: Vini Jr. marca novo momento do banco digital

Já imaginou um dos maiores craques do futebol mundial indo parar no banco? Foi assim que Vinicius Jr., um dos favoritos a vencer a premiação da Bola de Ouro hoje em Paris, foi anunciado como o novo garoto-propaganda do will bank, banco 100% digital com mais de 8 milhões de clientes em todo o país. A escolha de um brasileiro que tem projeção internacional não é à toa, o banco pretende iniciar um novo momento de expansão, após a chegada do Banco Master como novo controlador.

O plano de expansão do will já havia sido adiantado por Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master. “Este é um primeiro passo importante para um novo momento do will bank, seguimos trabalhando em sinergia e agora queremos ampliar o trabalho que vinha sendo realizado com os clientes majoritariamente no Nordeste para todo o país, crescendo significativamente a base atual do will”, afirma Vorcaro.

Augusto Lima, CEO do Banco Master e que responde pela frente de varejo da instituição, reafirma a visão positiva de Vorcaro para o novo momento do banco digital: “o will bank traz a inovação em seu DNA e isso vai seguir acontecendo em 2025, temos uma expectativa bastante ambiciosa e queremos posicionar o will bank como um dos principais bancos digitais da América Latina nos próximos anos”, disse o executivo.



Craque will com a cara do will

O will bank teve uma receita de R$ 2,8 bilhões em 2023 e foi o banco digital com maior crescimento em share no mercado de cartões de crédito, segundo a Cardmonitor. E é justamente o cartão de crédito seu principal produto, mas o will bank tem se movimentado para ampliar portfólio: já conta com opções de empréstimos pessoais, seguros e investimentos. E a chegada do novo garoto-propaganda reforça este fator de banco completo.

“O Vini Jr. e o will têm uma coisa em comum: os dois não param de crescer. O Vini Jr. é um símbolo de talento e determinação para todos os brasileiros. Independente de prêmios, ele já conquistou marcas excelentes para um atleta tão jovem e, assim como nós, está sempre buscando inovar”, afirma Felipe Félix, CEO do will bank.

Para o will bank, a escolha do atacante da seleção brasileira e do Real Madrid foi natural: “o will bank tem uma missão de criar conversas para tornar o sistema financeiro mais acolhedor, isso faz parte dos nossos valores e o Vini Jr. vai nos ajudar a ampliar esta história”, completa Félix.

Oi, eu sou um banco digital, mas pode me chamar de will

Com mais de 8 milhões de clientes no país, o will bank chegou em 2017 com um objetivo: tornar a relação dos brasileiros com o dinheiro mais excitante. Seus clientes não pagam anuidade pelos serviços, como conta digital com cartão de crédito e débito, cartão virtual, investimentos e PIX. Para saber mais, acesse o site.