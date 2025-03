O Mundo do Circo SP reúne artistas nacionais e internacionais em programação especial

A festa continua no Mundo do Circo SP, iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerenciada pela Associação Paulista dos Amigos da Arte. No mês em que a arte circense é celebrada, o equipamento cultural traz atrações gratuitas para toda a família e apresentações especiais com grupos e artistas premiados no Troféu Picadeiro 2024, além de sessões internacionais.

“Celebrar o Dia do Circo é uma excelente oportunidade para se divertir e se encantar com essa arte que representa a porta de entrada para a cultura. Os circenses, que, com talento e dedicação, mantêm viva essa arte milenar, merecem todo nosso aplauso. O circo acolhe o público desde a primeira infância e sem limite de idade, promovendo momentos inesquecíveis de entretenimento e partilha. Não tem lugar melhor para essa celebração que o Mundo do Circo SP, onde a cultura circense vibra todos os dias. Vida longa ao circo!”, declara Luis Sobral, presidente do Conselho Administrativo da Associação Paulista dos Amigos da Arte.

Durante o mês, o espaço recebe os espetáculos Circo Sensacional, do Circo Sensacional, no dia 19, quarta-feira, às 11h e 15h; Circo Nações, da Família Bartolo, no dia 20, quinta-feira, às 11h e 15h; A Roupa Rara Errou a Rainha, do Tempos Juncos, no dia 22, sábado, às 17h; e Entre Risos, da Cia. BuBiÔ, FicÔ LÔ!, no dia 23, domingo, às 17h.

A programação segue com Circo Ramon Marambio, do Circo Marambio, no dia 26, quarta-feira, às 11h e 15h; No dia 27 (Dia do Circo), quinta-feira, às 11h e 14h, Trota Mundo, do Trota Mundo, e Show de Simão, da Cia Anima, às 15h; Além disso, aos sábados e domingos (1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 e 30), acontecem as Performances Circenses, do Mundo Trupe, das 12h às 17h, enquanto, às quartas e quintas (5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27), o público pode conferir essas performances das 10h às 15h, e o projeto Movimento Ativo, com Ana Coll, das 10h30 às 11h30.

Confira a programação completa abaixo e no site d’O Mundo do Circo SP (todos os espetáculos possuem entrada gratuita, com distribuição de ingressos na bilheteria – chegar com antecedência, pois a distribuição está sujeita à lotação).

Performances Circenses, do Mundo Trupe, nos dias 22, 23, 29 e 30 de março de 2025, sábados e domingos, das 12h às 17h, no Picadeiro a Céu Aberto / Performances Circenses, do Mundo Trupe, nos dias 20, 26 e 27 de março de 2025, quartas e quintas, das 10h às 15h, na Lona Multiuso.

Palhaços, malabaristas, pernaltas, acrobatas… As performances artísticas são espetáculos à parte que ocupam de forma lúdica os arredores do Parque da Juventude e instalações d’O Mundo do Circo SP. A Mundo Trupe é uma formação rotativa constituída por artistas diversos do picadeiro, rua e teatro, do Brasil e do mundo. A trupe propõe o rompimento da quarta parede, proporcionando vivências intimistas e experiências inusitadas diante do público.

Classificação etária: Livre

Movimento Ativo, com Ana Coll, nos dias 19, 20, 26 e 27 de março de 2025, quartas e quintas, das 10h30 às 11h30, na Lona Multiuso.

O projeto Movimento Ativo tem como objetivo proporcionar uma abordagem inovadora e inclusiva para promover a saúde física e mental na terceira idade. A atividade propõe uma vivência em circo com práticas introdutórias às suas habilidades básicas, como bandas elásticas, pesos leves, bolas de malabarismo, obstáculos para treinamento funcional, pontos de ancoragem e tecidos. O Movimento Ativo conta também com técnicas de movimento livre que contribuem para a promoção da coordenação, equilíbrio e concentração. Para participar da atividade, é preciso levar tapete de yoga ou uma toalha que possa ficar no chão.

Classificação etária: Adequado para pessoas a partir de 60 anos

Entrada gratuita | As inscrições podem ser feitas no local

Duração: 60 minutos

Circo Sensacional, do Circo Sensacional, no dia 19 de março de 2025, quarta-feira, às 11h e 15h, na Lona Picolino.

Apertem os cintos que o show vai começar! A aeromoça passa todas as instruções em meio as trapalhadas dos palhaços. De repente o voo decola e o picadeiro é tomado por acrobacias aéreas. Malabaristas e contorcionistas garantem um ótimo serviço de bordo.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 60 minutos

Circo Nações, da Família Bartolo, no dia 20 de março de 2025, quinta-feira, às 11h e 15h, na Lona Picolino.

O Circo das Nações, descende do Gran Bartholo Circus,que foi importante nas décadas de 70 e 80, começou como Circo Mágico Nacional em junho de 2005. Em março de 2023,retornou com o novo nome, Circo das Nações, em homenagem ao local que abrigou o circo durante a pandemia.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 50 minutos

A Roupa Rara Errou a Rainha, do Tempos Juncos (finalista TROFÉU PICADEIRO categoria Espetáculo Circense Adulto), no dia 22 de março de 2025, sábado, às 17h, na Lona Picolino.

Inspirado no conto “A Nova Roupa do Rei”, vemos a Rainha Margot comprando roupas sem parar, sempre insatisfeita. Eis que precisa de uma roupa realmente rara para um desfile. Então Gardênio e Bromélio, dois viajantes famintos, se passam por alfaiates famosos e prometem a roupa mais rara de todas, aquela que só os de alma boa podem enxergar.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 45 minutos

Entre Risos, da Cia. BuBiÔ, FicÔ LÔ! (finalista TROFÉU PICADEIRO categoria Espetáculo Circense Infantil), no dia 23 de março de 2025, domingo, às 17h, na Lona Picolino.

Inspirado em palhaços de circos tradicionais e comediantes que trabalham com humor físico, o enredo de “Entre Risos” acontece nos bastidores de um circo e mostra a trajetória de um palhaço e o que ele faz enquanto aguarda a sua próxima entrada. Cada olhar para o lado é muito provocante para um palhaço “quase” ocioso. Ele mexe em tudo o que vê, inclusive dos outros artistas como: nos truques do mágico, no sapato de sapateado da bailarina, na bola do equilibrista, até uma surpresa acontece quando um boneco ganha vida, mas nem sempre isso tudo pode dar muito certo.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 50 minutos

Circo Ramon Marambio, do Circo Marambio, no dia 26 de março de 2025, quarta-feira, às 11h e 15h, na Lona Picolino.

Circo Ramon Marambio é um espetáculo clássico com palhaços, malabaristas, mágicas e números aéreos. Mescla artistas tradicionais de circo e da nova geração.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 50 minutos

Trota Mundo, do Trota Mundo (Argentina), no dia 27 de março de 2025, quinta-feira, às 11h e 14h, na Lona Picolino.

Histórias de um Baú mostra as aventuras de Fidel e Capulita, dois sonhadores, amigos, viajantes e circenses que passam a vida com um antigo baú nas costas.

Bolas de malabares, aros, bambolê e baú são os objetos que compõem essa divertida história de circo.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 40 minutos

Show de Simão, da Cia Anima (Argentina), no dia 27 de março de 2025, quinta-feira, às 15h, na Lona Multiuso.

Teatro de marionetes e pantomima, onde entram em jogo a habilidade, a sensibilidade e o humor. A obra musical não tem texto e permite que espectadores de todas as idades e nacionalidades possam apreciá-la. O espetáculo conta a história de Simão, um artista circense, e Lali, um destemido rato.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 45 minutos

Endereço de O Mundo do Circo SP: Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru, São Paulo – SP, 02030-100