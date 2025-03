O Mundo do Circo SP recebe programação da Semana do Circo

O Mundo do Circo SP, iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerenciada pela Associação Paulista dos Amigos da Arte, recebe parte da programação da Semana do Circo, um evento criado pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de São Paulo em homenagem ao Dia do Circo (27 de março).

A programação especial no Mundo do Circo SP acontece nos dias 29 e 30 de março, sexta-feira e sábado. E a festa será comandada por ninguém menos que Fuska – o Belo, vencedor do Troféu Picadeiro de 2024 como melhor Mestre de Cerimônia/Locutor.

Confira a programação completa:

Dia 29 de março, sexta-feira

11h – Cortejo Margarida

Em um vibrante desfile de cores e sons, “Cortejo Cênico Musical” leva o público a uma jornada mágica através das emoções. Com performances envolventes, os artistas interagem com a plateia, criando uma atmosfera de celebração e reflexão. Com uma mistura de habilidades impressionantes e um toque de humor, os artistas convidam os espectadores a se tornarem parte da ação, promovendo uma atmosfera de alegria e surpresa. Prepare-se para ser encantado por acrobacias desafiadoras, malabares fascinantes e momentos de pura magia que celebram a arte de se conectar com as pessoas. A proposta é estimular a imaginação, a alegria e a conexão entre as pessoas, transformando o espaço público em um verdadeiro palco de criatividade e diversão. Venha se encantar e deixar a sua imaginação voar alto!

13h – Esquadrão Bombelhaço

Um batalhão de bombeiros composto por palhaços corre para o salvamento de um gatinho que ficou preso em cima de um muro. Um carro entra em alta velocidade com o esquadrão e seus equipamentos de combate ao fogo… A tropa atrapalhada inicia seus procedimentos de salvamento entre trombadas, tropeços, saltos na pizza e bofetões.

14h – Malabarismo Possível (Cia. do Relativo)

A Cia. do Relativo apresenta uma proposta de instalações interativas: “Malabarismo Possível” oferece a crianças e adultos a possibilidade de experimentar jogos cooperativos criados a partir de conceitos do malabarismo. São disponibilizadas cinco instalações nas quais os artistas da companhia atuam como mediadores, facilitando a exploração de diferentes dinâmicas com os participantes. A atividade abrange desde pessoas inexperientes nas técnicas de manipulação de objetos, até aquelas que, já possuindo conhecimentos anteriores, queiram experimentar novos estímulos criativos.

16h – Circo Charanga

Três palhaços erguem uma pequena lona no meio da rua e apresentam um espetáculo de variedades. Em meio a belos screamers, as tradicionais marchas circenses executadas pelas charangas lançam desafios, apresentam reprises, números de habilidade e de música excêntrica, nos moldes dos circos clássicos. “Circo Charanga” é uma homenagem à palhaçaria de picadeiro e à tradição dos circos de lona.

17h – Brincadeira

Um espetáculo genuinamente brasileiro que traz para os palcos as travessuras de criança com toda a magia do circo. Tudo começa com uma caixa de música que se transforma numa vila onde mora o sonho e a fantasia.

Dia 30 de março, sábado

11h – Cortejo Margarida

Em um vibrante desfile de cores e sons, “Cortejo Cênico Musical” leva o público a uma jornada mágica através das emoções. Com performances envolventes, os artistas interagem com a plateia, criando uma atmosfera de celebração e reflexão. Com uma mistura de habilidades impressionantes e um toque de humor, os artistas convidam os espectadores a se tornarem parte da ação, promovendo uma atmosfera de alegria e surpresa. Prepare-se para ser encantado por acrobacias desafiadoras, malabares fascinantes e momentos de pura magia que celebram a arte de se conectar com as pessoas. A proposta é estimular a imaginação, a alegria e a conexão entre as pessoas, transformando o espaço público em um verdadeiro palco de criatividade e diversão. Venha se encantar e deixar a sua imaginação voar alto!

13h – Circo Rock Shorts

Imagine uma banda de rock formada por apenas dois integrantes: um guitarrista e um baterista. Agora imagine que esses integrantes usam shorts e tocam rock pesado com letras divertidas. Essa é a King Rock Shorts, a única banda que só toca de shorts. Mas isso não é tudo. “Circo Rock Shorts” é também um espetáculo que une diversas linguagens artísticas e circenses como malabares, acrobacia, palhaçaria e manipulação de bonecos. E tudo isso com um único objetivo: usar shorts… quer dizer, usar shorts e levar o rock and roll para todas as idades.

14h – Mobile

“MOBILE” é o novo espetáculo da Cia Circo Delírio, um projeto artístico que celebra 20 anos de existência do grupo. Nesta obra inspirada pela temática das migrações e mobilidade humanas, três personagens exploram possibilidades diversas no espaço, criando relações e desafios através do jogo de manipulação, do equilíbrio, da construção de imagens e estruturas com objetos cenográficos. A cena, em constantes transformações, tece uma dramaturgia de situações conduzida pela trilha musical, mesclando as linguagens do circo contemporâneo, da comicidade e do teatro físico, tendo nos clássicos do Cinema Mudo uma importante referência estética.

16h – POIN & Circo

A Cia Cabelo de Maria elegeu a POIN – Pequena Orquestra Interativa como sua representante máxima nas festividades. A banda vem percorrendo teatros, ruas, praças e parques, levando a sua música contagiante às mais diferentes plateias. Com o intuito de ampliar o alcance do seu trabalho e promover diálogos entre diferentes artes, o grupo desenvolveu o projeto “POIN & CIRCO”, numa divertida alusão à política do Pão e Circo, onde os músicos pretendem se relacionar com seis companhias de circo da cidade de São Paulo, a fim de realizarem seis espetáculos distintos em conjunto.

17h – Fio Forte

Em cena, artistas negros tecem a dramaturgia a partir das narrativas de seus próprios corpos. Ao mesmo tempo que buscam a si mesmos, condensam-se no coletivo. Os fios fortes inspiram desde a criação dos figurinos até um número inédito, em que os artistas se entrelaçam aos fios de uma cortina de cordas, presos pelo pé ou pela mão, enquanto apresentam suas habilidades. O grupo, formado em 2007, ainda traz ao palco números de contorcionismo, acrobacia e aéreos.

Endereço de O Mundo do Circo SP: Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru, São Paulo – SP, 02030-100