O Mundo do Circo SP oferece mais de 15 atrações gratuitas para toda a família em outubro

O Mundo do Circo SP, iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerenciada pela Associação Paulista dos Amigos da Arte, recebe uma programação diversificada e inteiramente gratuita para toda a família durante o mês de outubro, Mês das Crianças.

Ao longo do mês, o espaço recebe as seguintes atrações: CircoShow (9/10), Circo do Pururuca (10/10), Tarde de Palhaçadas (12/10), Circo do Chiquinho (16/10), O Salto Mortal (17/10), Precisa-se de Mágico! (19/10), Suspiros e Burbujas (20/10), Super Nóis (23/10), Petite Variete (24/10), Figaza Show (26/10) – que também terá sessão com traduções em Libras -, e Gerinfonza: O Mini Circo Ambulante (30 e 31/10).

Ainda em outubro ocorrem intervenções circenses da Mundo Trupe, de 2 a 31 de outubro, e a vivência Movimento Ativo, que utiliza princípios da arte circense para promover saúde física e mental na terceira idade, de 2 a 30 de outubro. Aos domingos, a partir das 14h, o público está convidado para participar do Piquenique no Circo, desfrutando de sua cesta com as guloseimas preferidas enquanto assiste intervenções circenses no Picadeiro a Céu Aberto. Nos dias de eleição (6 de outubro e 27 de outubro, caso haja segundo turno), O Mundo do Circo SP estará fechado.

Confira a programação completa abaixo (todos os espetáculos possuem entrada gratuita, com distribuição de ingressos na bilheteria uma hora antes do início de cada apresentação e estão sujeitos à lotação).

Intervenções circenses da Mundo Trupe, de 2 a 31 de outubro, em horários diversos

Palhaços, malabaristas, pernaltas, acrobatas… As performances artísticas são espetáculos à parte que ocupam de forma lúdica os arredores do Parque da Juventude e instalações d’O Mundo do Circo SP. A Mundo Trupe é uma formação rotativa constituída por artistas diversos do picadeiro, rua e teatro, do Brasil e do mundo, que estiveram ao longo do ano na linha de frente das intervenções n’O Mundo do Circo SP. A trupe propõe o rompimento da quarta parede, proporcionando vivências intimistas e experiências inusitadas diante do público.

Classificação etária: Livre

Movimento Ativo, do Coletivo Um Café da Manhã – Ana Col, de 2 a 30 de outubro, quartas e quintas-feiras, às 10h30

O projeto Movimento Ativo tem como objetivo proporcionar uma abordagem inovadora e inclusiva para promover a saúde física e mental na terceira idade. A atividade propõe uma vivência em circo com práticas introdutórias às suas habilidades básicas, como bandas elásticas, pesos leves, bolas de malabarismo, obstáculos para treinamento funcional, pontos de ancoragem e tecidos. O Movimento Ativo conta também com técnicas de movimento livre que contribuem para a promoção da coordenação, equilíbrio e concentração. Para participar da atividade, é preciso levar tapete de yoga ou uma toalha que possa ficar no chão.

Classificação etária: Adequado para pessoas a partir de 60 anos

Entrada gratuita | As inscrições podem ser feitas no local

Duração: 60 minutos

O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, da Cia Novelo, nos dias 5 e 13 de outubro, sábado e domingo, 17h (sessões com tradução em LIBRAS)

Uma fábula de amor impossível entre um gato e uma andorinha. O Gato Malhado é visto por todos os animais como mau. Apenas a Andorinha Sinhá não tem receio de sua presença e, dessa amizade, nasce um belo e proibido amor. Será que eles ficarão juntos?

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 80 minutos

A Magia do Circo, do CircoShow, no dia 9 de outubro, quarta-feira, 10h e 13h

O CircoShow apresenta um espetáculo circense com uma trupe divertida e muito animada! Conduzido pelo Mágico, apresentando mágicas impressionantes, conta com as trapalhadas do Palhaço e do Equilibrista desafiando a gravidade, entre outros números e esquetes do universo circense.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 180 minutos

Circo do Pururuca, no dia 10 de outubro, quinta-feira, às 11h e 15h

A apresentação, dinâmica, leva reprises clássicas que faziam parte do repertório dos palhaços Torresmo e Pururuca, dando a oportunidade ao público mais jovem de ter contato com uma cultura tão tradicional do circo.

Aos 73 anos, Brasil João Carlos Queirolo, o palhaço Pururuca, completa 57 anos dedicados à vida circense. Foram 35 anos ao lado do pai, Torresmo, com quem fez carreira na televisão, circo e teatro, levando o sorriso às crianças de todo o Brasil. Pururuca mantém viva a linguagem do palhaço tradicional: de colarinhos largos, sapatões e maquiagem inspirada no seu pai, o palhaço Torresmo, ressaltando os trejeitos do excêntrico.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 60 minutos

Tarde de Palhaçadas, da Gira Cia Teatral, no dia 12 de outubro, sábado, 17h

Com números clássicos de palhaços circenses – O Jornal, A Bata, A Bomba, A Telepatia e O Boxe, inspirados em nomes como Arrelia, Fuzarca e Carequinha –, o espetáculo foi todo formatado para obter a total interatividade do público.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 60 minutos

Circo do Chiquinho, no dia 16 de outubro, quarta-feira, 11h e 15h

O personagem, criação de Edilson Oliveira, traz seu humor e irreverência, com muita música e brincadeiras. Chiquinho marcou seu nome na história da televisão brasileira com sua parceria com a apresentadora Eliana, que durou de 1998 a 2004. O personagem também se apresenta em escolas, hospitais e em campanhas de conscientização.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 40 minutos

O Salto Mortal, da Cia Nosotros, no dia 17 de outubro, quinta-feira, 11h e 15h

Gargalhadas múltiplas e coletivas. É isso o que este espetáculo provoca no público. A conquista do riso fácil e da gargalhada frouxa vai acontecendo enquanto uma entrosadíssima dupla de palhaços desfila suas trabalhadas habilidades circenses. Circenses e musicais, porque tudo começa sem que o público saiba que os músicos da banda que se apresentarão ao vivo, e que também ambientam o espetáculo, irão se transformar nos contadores desta história. Inserido no desenrolar do espetáculo, revela-se um arrojado número acrobático.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 60 minutos

Precisa-se de Mágico!, da Cia Carolipa e Bartô, no dia 19 de outubro, sábado, 17h

A partir do improviso, os palhaços fazem um show de mágicas com muita diversão e gargalhadas. Bartolomeu e Carolipa são dois palhaços bem atrapalhados que conseguem um emprego em um circo e desenvolvem um show de mágicas.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 55 minutos

Suspiros e Burbujas, da Laguz, Circo e Teatro Itinerante no dia 20 de outubro, domingo, 17h

Romina Sanchez e Felipe Abreu dão vida aos palhaços Burbuja e Suspiro. Com números de música, acrobacia, malabarismo e bolhas de sabão gigantes, criam um universo mágico e divertido que convida o público de todas as idades a participar, tornando cada apresentação única e especial. Durante o espetáculo, há referências às origens dos artistas, enriquecendo a troca cultural entre diferentes países e regiões do Brasil.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 50 minutos

Super Nóis – O Herói da Periferia, de Marcio Pial, no dia 23 de outubro, quarta-feira, às 11h e 15h

Marcio Pial, comediante, palhaço e dançarino, entra em cena com seu personagem Super Nóis – O Herói da Periferia, que traz uma ideia inovadora com muita palhaçaria, hip-hop, breaking, rap e DJ, trazendo para o palco, diretamente das ruas, uma batalha de breaking com dançarinos e acrobatas. Tratando das dificuldades de ser um super-herói na periferia, pela falta de estrutura, Super Nóis é um herói muito original e engraçado, que oferece um espetáculo totalmente interativo e de muitos risos e poesia.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 60 minutos

Petite Variete, da Brisa Produções, no dia 24 de outubro, quinta-feira, às 11h e 15h

O espetáculo se caracteriza pela presença de artistas circenses tradicionais e contemporâneos, num interessante diálogo de diferentes expressões artísticas. Números clássicos do circo estão entremeados com a figura do mestre de cerimônia, que narra cada atração de forma divertida e inusitada.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 45 minutos

Figaza Show, da Painé Santamaria, no dia 26 de outubro, sábado, 17h

Malabarismo, balões, bolas de cristal, música ao vivo e bolhas de sabão se apresentam em cena como números curtos neste pot-pourri da palhaça Figaza. Esta palhaça ágil, de resposta rápida, traz destrezas, muito jogo com o público e as mais absurdas soluções para os problemas que se apresentam. Figaza Show: um solo-feminino clássico de palhaça de rua.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 45 minutos

Gerinfonsa: O Mini Circo Ambulante, do Palhaço Fonso, nos dias 30 e 31 de outubro, quarta e quinta-feira, 11h e 15h

Um pequeno carrinho cênico, com temática circense, se mistura ao cenário urbano em meio a outros carrinhos de comércio ambulante. Porém, o produto aqui é a arte circense, com uma chamada clássica do circo tradicional: usando números de mágica, ventriloquia e malabarismo, o palhaço ganha as ruas fazendo do céu sua lona e da praça seu picadeiro.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 40 minutos

Endereço de O Mundo do Circo SP: Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru, São Paulo – SP, 02030-100