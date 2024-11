O Mundo do Circo estreia temporada de Natal com Papai Noel gigante

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, apresenta o Natal no Mundo do Circo. Com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte – APAA, a programação acontece entre os dias 1º a 22 de dezembro, no espaço circense, dentro do Parque da Juventude, na zona norte de São Paulo.

Com entrada gratuita, a temporada conta com 13 dias de programação e mais de 40 sessões de uma apresentação repleta de magia natalina. Entre as principais atrações está a sessão de fotos com o Papai Noel Gigante, de seis metros de altura. A decoração conta também com um túnel de oito metros super iluminado, trenó, renas, árvores de Natal, bonecos de neve e ursos polares, além de personagens infantis caracterizados com a temática. Uma máquina que imita a neve deixará o clima ainda mais natalino.

“Este evento é um presente especial de Natal para as famílias paulistas, combinando o encantamento do circo com a magia natalina. O Papai Noel Gigante, as sessões de neve e a decoração deslumbrante criam uma experiência única, que reforça o compromisso do Governo de São Paulo em oferecer cultura acessível e momentos inesquecíveis para todos os públicos”, destaca a secretária Marília Marton.

Quem comparecer ao espaço durante esse período, terá a oportunidade de acompanhar um cortejo com pernaltas, bailarinas, malabaristas, monociclo, triciclo, balões e bambolês de led, além de visitar uma exposição lúdica e interativa sobre o imaginário do circo.

Confira abaixo os dias e horários das apresentações:

Quintas-feiras (5, 12 e 19 de dezembro):

11h e 15h

Sextas-feiras (6, 13 e 20 de dezembro):

15h, 17h e 19h

Sábados (7, 14 e 21 de dezembro):

13h, 15h, 17h e 19h

Domingos (1º, 8, 15 e 22 de dezembro):

11h, 13h, 15h e 17h

Endereço: Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru, São Paulo – SP, 02030-100