O Mercedes-Benz Classe E 300 Exclusive chega ao Brasil – Requinte sempre alerta

A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil apresenta ao Brasil o novo Classe E 300 Exclusive, oferecendo uma experiência digital abrangente em combinação com motor de quatro cilindros com 258 cavalos em conjunto com um sistema híbrido leve de 48V. Lançado em fevereiro deste ano, o Classe E é o primeiro veículo da marca alemã a oferecer no Brasil o pacote de serviços Mercedes me Connect. Por meio de um aplicativo de celular, o motorista pode abrir e fechar as portas, detectar eventuais batidas e tentativas de furto, determinar zonas máximas de uso em um serviço e valet, receber atualizações de softwares online e agendar manutenções de forma totalmente automática e digital. O E 300 Exclusive já está disponível para encomendas em toda a rede de concessionárias, com preço de R$ 578.900. O Classe E é produzido desde 1993 e está atualmente em sua quinta geração. Seus principais concorrentes são os também alemães BMW Série 5 e Audi A6.

Com grande poder de tração mesmo em baixas rotações, o novo Classe E 300 Exclusive – um sedã de luxo de porte médio – é equipado com motor 2.0 turbo a gasolina de 258 cavalos de potência a 5.800 rotações por minuto e 40,4 kgfm de torque de 3.200 a 4 mil rpm, acoplado à transmissão 9G-Tronic, combinado com tecnologia híbrida leve de 48 volts. Esse sistema alimenta o motor de arranque-alternador integrado e é capaz de fornecer 23 cavalos e até 20,5 kgfm adicionais em determinadas situações de aceleração. Com isso, o sedã pode acelerar de zero a 100 km/h em 6,3 segundos e chegar a 250 km/h. O E 300 Exclusive conta com vários sistemas de auxílio à condução, como o assistente ativo de distância Distronic, o Attention Assist, os assistentes ativo de frenagem, de manutenção de faixa e de ponto cego, o suporte para manobras evasivas, o Pre-Safe Impulse Side, o sistema de proteção de pedestres, o assistente ativo de estacionamento com Parktronic e a câmera de 360 graus. O status e a atividade dos sistemas são mostrados em uma visualização em tela cheia no painel de instrumentos do motorista.

Com 4,94 metros de comprimento, 2,06 metros de largura, 1,46 metro de altura, 2,93 metros de distância de entre-eixos, 1.855 quilos de peso, 540 litros de capacidade no porta-malas, 66 litros no tanque de combustível e pneus 245/40 R20 na frente e 275/35 R20 atrás, o novo Classe E tem proporções de um sedã clássico. A dianteira curta e o capô longo são seguidos por uma cabine bem recuada. A grade do radiador tridimensional tem a estrela de três pontas no alto, como nos modelos tradicionais da marca alemã. Os faróis de leds de alto desempenho com assistente adaptativo oferecem um design distinto no dia e à noite. As maçanetas embutidas são típicas dos carros de luxo da Mercedes-Benz. Na traseira, as lanternas incluem luzes de leds em duas seções, com novo contorno e design especial. Como resultado, o desenho da estrela em ambas as unidades de luz fornece um design exclusivo durante o dia e outro à noite.De acordo com a Mercedes-Benz, o painel de instrumentos do novo Classe E 300 Exclusive oferece uma experiência digital superior. O sedã é equipado com uma tela exclusiva para o passageiro da frente. Graças a isso, a superfície de vidro da MBUX Superscreen se estende de lado a lado do painel frontal. A “supertela” é composta por outras duas principais, de 14,4 e 12,3 polegadas, com integração para Apple CarPlay e Android Auto, navegação com realidade aumentada, head-up display e Wireless Charging. O sistema de som Burmester 4D traz a tecnologia Dolby Atmos, que eleva a experiência de áudio a bordo para um novo nível. Instrumentos individuais ou vozes na mixagem de estúdio podem ser posicionados por toda a área da cabine. O sistema Surround Sound System 4D tem 17 alto-falantes e 730 Watts de potência. O novo tipo de experiência sonora é possível porque, ao contrário dos sistemas de som convencionais que têm dinâmica esquerda-direita, o Dolby Atmos pode usar todo o espaço da cabine e criar uma experiência de 360 graus. O carro tem ainda sistema Keyless-Go para partida do motor sem chave e abertura do porta-malas e teto solar panorâmico. “O Classe E é um sucesso em todos os mercados em que a Mercedes-Benz está presente. A nova configuração se alinha aos desejos de nossos clientes por um automóvel tecnologicamente avançado e amplamente conectado”, afirma Gabriel Valadão, diretor de Vendas de Automóveis da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.