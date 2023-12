O melhor ano da USCS

Foram muitas as conquistas dos 55 anos de história da USCS (Universidade de São Caetano do Sul), mas, certamente, 2023 foi o período de mais visibilidade da Universidade. Dos pontos de vista qualitativo e quantitativo houve avanços significativos que elevaram a USCS a níveis jamais alcançados nas últimas décadas.

A partir da série de ações realizadas no enfrentamento à pandemia da covid-19, em 2020 e 2021, a USCS ganhou destaque nacional ao gerenciar programas como o Corona São Caetano e a testagem das vacinas da Janssen e da Coronavac. A partir daí, o crescimento foi, de fato, alicerçado nos pilares que, essencialmente, estão ligados à prestação de serviços à comunidade. A ousadia de enfrentar os desafios à época hoje rende exponencial desenvolvimento e ampliação da procura por nossas escolas.

O número de ações é grandioso. Em 2023, a USCS inaugurou o Hospital Veterinário; o novo CPC (Centro de Pesquisa Clínica); a maior e mais moderna Clínica de Odontologia, com equipamentos de última geração; e ainda auxiliará na ampliação do Hospital de Emergências Albert Sabin; na construção do Pronto Cardio São Caetano; e da UBS-Escola do Bairro Centro. Além disso, deu início aos programas Inova USCS (Centro de Inovação) e Escola de Governo. Todos com atendimento à comunidade.

A visibilidade ampliou a busca por nossos cursos. O vestibular de 2023 foi o mais procurado dos últimos anos, fruto da qualidade dos serviços que oferecemos – pesquisa institucional apontou que 80% dos estudantes recomendariam a USCS no mercado. Alcançaremos, inclusive, a inédita marca de 12 mil alunos, no Colégio Universitário, na Graduação e na Pós-Graduação, números que corroboram o crescimento da instituição ao mesmo tempo que nos orgulham e nos enchem de responsabilidade em fazer mais e melhor a cada dia.

E, para coroar este trabalho, temos voz ativa na formulação de políticas públicas educacionais de São Paulo ao garantirmos cadeira no CEE (Conselho Estadual de Educação), órgão normativo, deliberativo e consultivo do Governo de São Paulo. A presença da USCS fortalece a instituição no grupo que decide os rumos da educação paulista, um ganho fundamental para elevar ao máximo seu protagonismo no segmento.

É por tudo isso que temos de comemorar o melhor ano da história da USCS. Crescimento sustentado, ampliação do número de alunos, proximidade com a população e inovação marcaram esse período de avanços. Estamos felizes e prontos para os desafios de 2024. Boas festas!

Prof. Dr. Leandro Prearo é reitor da USCS (Universidade de São Caetano do Sul)