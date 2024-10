O maior festival de Cultura Mexicana acontece no Memorial da América Latina 

Preparem-se para fazer uma imersão na cultura mexicana com a Fiesta de Día de Muertos, que acontece nos dias 02 e 03 de novembro, no Memorial da América Latina. Para homenagear aqueles que se foram, a Art Shine Eventos em parceria com o Consulado do México organizam esse evento multicultural e multiétnico, com diversas expressões populares como: a gastronomia mexicana, exposição de altares e intervenções artísticas, apresentações de lucha libre e oficinas, apresentações de Mariachis e bandas latinas, intervenções teatrais da peça Viva a Vida, maquiagens artísticas com a temática do Día de Muertos, entre outras atividades. E ainda o tão aguardado Concurso de Catrinas e Catríns com premiações para 1º, 2º e 3º lugar que podem chegar até R$ 1.000,00.

O evento traz toda representatividade e simbologia que é rica e multifacetada no México, através das imagens de caveiras que são coloridas de forma vibrante e que representam que a morte é uma parte natural da vida e que os falecidos continuam a viver na memória dos que ficam. As flores são usadas para enfeitar altares e a cor laranja é acreditada para guiar as almas de volta às suas casas e ainda com muita música e gastronomia que enriquece essa celebração da vida.

“O Día de Muertos é um festival cultural do México. Nele, as pessoas seguem a crença que prevê uma espécie de “retorno temporário” dos seus entes queridos falecidos, que viriam do mundo dos mortos para visitar os vivos trazendo a prosperidade sobre suas famílias. E esse ano o evento está bem maior, ocupando os dois lados do Memorial da América Latina, interligados pela passarela, com apresentação de mais de 150 artistas”, explica Márcio Alvarez, CEO da Art Shine Eventos.

Festival de Comida Mexicana

A programação gastronômica inclui o Festival de Comida Mexicana. São dezenas de expositores exclusivos de tacos, burritos, quesadillas e outros pratos, com sabores variados como carne bovina, suína e de frango, além das opções vegetarianas e veganas. Para beber, não faltam as populares margaritas e micheladas (uma cerveja típica do México, limão, molhos variados, especiarias, sal e pimentas), Margarita Frozen (tequila, limão, cointreau), a tequila, entre outras opções típicas do México.

Para aqueles que não abrem mão de outros tipos de culinária, o evento também oferece espaços para comidas de outras nacionalidades como a comida oriental, a venezuelana, a comida baiana, entre outras.

Exposição Altares

Nesta edição, a exposição de altares, na Galeria Marta Traba, vai homenagear Frida Kahlo e Tarsila do Amaral, que terão espaço criado pelo curador Arthur Jorge, do Consulado Mexicano. Importantes elementos da cultura mexicana, os altares, em formatos de verdadeiras obras de arte, enaltecem e destacam as características mais relevantes daqueles que partiram.

Haverá também mais de 15 intervenções artísticas, com espaços e altares criados por convidados como Flávia Vazzoler, o Ralf Scholz, Sonia Ushiyama Souto, Daniel Rasello, Mariana Pabst Martins, Tico Canato, José Prado, e Peter Brito.

Luchas Libres

Os amantes da luta livre podem desfrutar do espetáculo dos luchadores mascarados, que apresentarão sequências de holds e movimentos aéreos. As apresentações acontecem nos dois dias do evento, reunindo torcidas em torno de um ringue montado na área do evento e ainda com horários para oficinas com os visitantes.

Feira de Artesãos

Expositores apresentarão uma variedade de produtos mexicanos como artesanato, moda, kits energéticos, jóias em prata e acessórios, e ainda um espaço de flash tattoo e massagem. Destaque para as blusas artesanais do Estado de Chiapas, artesanato de barro preto do Estado de Oaxaca e Piñatas artesanais do expositor Axolote Brasil. Além de vestidos e decoração mexicana da Varal Ateliê.

Crianças

O evento é um programa para toda a família. Destinado às crianças e adolescentes terá o concurso de fantasias do Día de Muertos que vai eleger a mais bonita e criativa, o concurso icônico La Catrina e Catríns. Haverá também o espaço kids com muitas atrações para entreter a criançada.

Atrações

Sábado – Praça Cívica

11h – Dj Flávia Durante

12h – Banda Fone Sur

13h30 – Dj Flávia Durante

13h45 – Intervenção Teatral: Viva A Vida É Uma Festa – Estúdio De Dança Anacã

14h – Concurso De Catrinas E Catríns Infanto Juvenil

14h50 – Intervenção Teatral: Viva A Vida É Uma Festa – Estúdio De Dança Anacã

15h – Dj Flávia Durante

15h30 – Intervenção Teatral: Viva A Vida É Uma Festa – Colégio Albert Sabin

15h40 – Dj Flávia Durante

16h – Banda Mariachi Zarate

17h15 – Dj Flávia Durante

17h45 – Cuarteto Los Cinco

19h – Dj Flávia Durante

19h – Mega Robô De Led –

19h30 – Mariachi SP Brasil Banda

Sábado – Praça Da Sombra

13h00 – Oficina De Lucha Libre

13h30 – Lucha Libre

14h – Sessão De Fotos Com Lutadores De Lucha Libre

14h30 – Oficina De Lucha Libre

15h30 – Lucha Libre

16h – Sessão De Fotos Com Lutadores De Lucha Libre

16h30 – Oficina De Lucha Libre

17h30 – Lucha Libre

18h15 – Sessão De Fotos Com Lutadores De Lucha Libre

Domingo – Praça Cívica

12h30 – Bandas Los Pablos

14h00 – Dj Ruby Yoo

14h30 – Banda Mariachi Compadre

15h45 – Dj Ruby Yoo

16h – Concurso De Catrinas E Catríns Adultos

17h30 – Dj Ruby Yoo

17h45 – Banda Mariachi Reys Azteca

19h15 – Dj Ruby Yoo

19h45 – Banda Guantas

Domingo – Praça Da Sombra

13h15 – Oficina De Lucha Libre

14h – Lucha Libre

14h40 – Sessão De Fotos Com Lutadores De Lucha Libre

15h45 – Lucha Libre

16h15 – Sessão De Fotos Com Lutadores De Lucha Libre

16h45 – Oficina De Lucha Libre

17h30 – Lucha Libre

18h10 – Sessão De Fotos Com Lutadores De Lucha Libre

Serviço

Fiesta de Día de Muertos

Entrada Gratuito

Data e hora: 02 e 03/11 Horário: 11h às 21h Local:

Local: Memorial da América Latina – Avenida Mário de Andrade, 664 – Barra Funda

Acesso: Próximo ao Metrô Barra Funda

Entradas: Portões 02, 05, 09 e 12

Bicicletário: Ao lado portão 09

Pet Friendly