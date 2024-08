O maior evento Pet do Brasil está de volta à São Bernardo

O Estância Pet, o maior evento pet do Brasil, está de volta em sua 14ª edição, marcada para o dia 13 de outubro de 2024. O evento será realizado a partir das 10 horas da manhã na Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos através do site da Ticket360: Link

O Estância Pet é um evento dedicado aos nossos queridos amigos de quatro patas, onde o seu pet é o convidado VIP. É a oportunidade perfeita para reunir famílias e seus animais de estimação, com uma variedade de atividades que celebram a conexão especial entre humanos e seus pets.

Na sua última edição em abril de 2024, o Estância Pet recebeu mais de 2.000 visitantes humanos, cerca de 1.500 cães, contou com a participação de 28 lojas expositoras na Estância Pet Expo, patrocínio master de Cobasi, e grandes marcas parceiras e apoiadoras, como: Ossel Pet, Pet Society, Nutrive, Hotel Hilton, Pet Teezer, Agener, Cachorro Perfeito, e Cadeia para Maus Tratos.

A programação do evento foi cuidadosamente planejada para garantir o bem-estar e a diversão do seu amigo de estimação. Entre as atrações estão o cãocurso de fantasias, áreas de lama, piscina, lago, piscina de bolinhas, labirinto, bolhas de sabão, aulões de yoga e de adestramento, entre outros. São muitos ambientes para que seu cãozinho possa explorar seus instintos e criar memórias inesquecíveis ao seu lado.

Não perca a oportunidade de participar da última edição de 2024, que promete ser imperdível para todos os amantes de pets e tutores apaixonados.

Para mais informações sobre como expor ou patrocinar o evento, visite o site oficial do Estância Pet: Link