O maior cineclubista do Brasil finaliza debate

O projeto “CINECLUBE DEBATE” é uma ação de formação sobre o que é e como funciona um cineclube – foram realizados encontros presenciais e online com o público focado nos grêmios estudantis das escolas estaduais de São Bernardo do Campo. O projeto foi contemplado no Edital Público Nº 19/2023 Projetos Culturais / Formação em Cineclubismo e de Mediadores para Cineclubes / Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) – Artigo 6º – Audiovisual. Projeto aprovado pela produtora Difilme Digital e com as ações e o curso ministrado pelo cineasta e cineclubista Diaulas Ullysses.

O projeto vem formando os jovens do Grêmio Estudantil da Escola Estadual Mário Franciscon, no Bairro dos Casa – e dos demais Grêmios das escolas estaduais da cidade – que acompanham os encontros online. Eles são orientados a montar um Cineclube, que é um espaço democrático, crítico e cultural – onde irão contribuir para a formação de público e ocupação não-convencional de espaços de exibição com debate sobre uma obra audiovisual, sugerindo uma reformulação do olhar para a relação entre o filme e o espectador.

Nesse ultimo encontro de formação cineclubista, será dedicado a memória e atual situação dos cineclubes no Brasil, principalmente depois de mais de 20 anos de retomada do movimento que aconteceu em Brasília em 2003. Para fechar com chave de ouro, teremos um convidado especial, um dos maiores ativistas e cineclubistas do Brasil, o cineasta Diogo Gomes dos Santos, que também é produtor, roteirista e Cineclubista. Ele Mestre em Artes, USP/2022; Pós Graduação (Latu Sensu), Estudos Literários, Anhanguera Educacional/2011, Graduado e Licenciado em História, Universidade Camilo Castelo Branco/2010.

Diogo é Cineclubista desde 1976, presidente da Federação Paulista/1981/2 e do Conselho Nacional de Cineclubes, 1984/86, participou e fundou vários cineclubes, um dos fundadores do Cineclube Bixiga. Uma das lideranças que em 2003, rearticulou o Movimento Cineclubista Brasileiro.

Organizou e presidiu cinco Jornadas Nacionais de Cineclubes, representante brasileiro na Assembleia geral da Federação Internacional de Cineclubes – FICC, Havana, 1982. Representou o cineclubismo do Brasil no XXVI Festival Mundial da Juventude em Moscou/1985. Fundador e editor do jornal “ImageMovimento. Editor da Revista CineclubeBrasil” e dos programas de TV “HEIN e CINECLUBE BRASIL!

E atualmente tem ministrados oficinas de formação e sustentabilidades de cineclubes para instituições públicas, privadas e para pessoas portadoras de deficiências.

“Cineclube é o espaço crítico e democrático para assistir e debater filmes, principalmente cinema brasileiro” diz Diaulas Ullysses.

Equipe do Cineclube Debate

Palestrante: Diaulas Ullysses – cineasta, pesquisador e cineclubista.

Convidado Especial: Diogo Gomes dos Santos – cineasta e cineclubista.

Foto de Diogo Gomes dos Santos por Joseane Alfer

Registros fotográficos e audiovisuais – Soll Domingues

Intérpretes de Libras – Felipe Medeiros e Ray Felix

Serviço:

Dia 18 de junho de 2024, das 14h às 16h.

Local: ESCOLA ESTADUAL MÁRIO FRANCISCON – Estr. dos Casa, 3750 – Bairro dos Casa, São Bernardo do Campo – SP.

Entrada Franca

Contatos: (Instagram) @difilmedigital