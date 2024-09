O investimento das operadoras de apostas em patrocínios de futebol

Quase todos os times da série A contam com patrocínios de casas de apostas esportivas, o que acompanha a implementação de algumas das maiores marcas do setor no mercado brasileiro, e também o interesse cada vez maior que os brasileiros têm pelas apostas no Brasileirão e em outros torneios esportivos.

Nesse momento, de entre os times que disputam o campeonato brasileiro, somente 5 não têm um patrocínio desse tipo de marca, sendo que se estima que os operadores que patrocinam os restantes times tenham investido cerca de R$ 560 milhões para serem seus patrocinadores.

Mas, afinal, quais são as vantagens efetivas dos patrocínios para as marcas e para os times de futebol? Venha perceber.

As várias formas de patrocínio

Quem segue futebol sabe que é muito comum que o nome de uma casa de apostas esportivas esteja presente no nomes dos torneios, nas camisetas dos jogadores ou até no nome do estádio ou arena que recebe as partidas.

Perante a concorrência crescente no setor das apostas, essa é uma estratégia de marketing das empresas que, através da compra de naming rights ou de outros direitos, optam por divulgar assim o seu nome, cativando e fidelizando clientes por essa via. O contato com os nomes gera curiosidade sobre a marca, que usualmente impulsiona mais ainda o interesse pela sua oferta, ao criar bônus apelativos e ao oferecer odds melhoradas.

O investimento real nos times

Em 2024, se estima que esse tipo de plataforma de apostas tenha já investido mais de R$ 560 milhões em 14 dos times que jogam na série A do Brasileirão. Esses dados foram difundidos pelo Infomoney e indicam que o investimento das operadoras no marketing está crescendo.

Os resultados diretos e indiretos fazem com que o mercado das apostas esportivas tenham hoje um valor entre R$ 5,8 bilhões e R$ 8,8 bilhões (segundo um estudo do Itaú).

Desse modo, embora o investimento nos times seja avultado, ele é somente uma parcela mínima do que essas empresas estão conquistando junto do público nacional.

Times e operadoras de apostas: o que retiram dos patrocínios

Os patrocínios oferecem vantagens para os times e para as operadoras, o que justifica também por que os contratos desse tipo são tão comuns e valorizados.

Se as casas de apostas recebem, como já vimos, uma visibilidade maior e um aumento de sua notoriedade, o que acontece também pela relação que é estabelecida com alguns dos times com mais fãs no território nacional, por outro os times recebem valores relevantes, que lhes permitem um maior investimento no mercado das contratações e também a criação e manutenção de infraestruturas que contribuem para o sucesso do time.

Assim, ambas as partes do contrato acabam tendo resultados vantajosos e que tornam esse relacionamento simbiótico e benéfico para a economia de ambas.

Os torcedores de futebol acabam fazendo parte desse processo, já que muitas vezes o merchandising dos times acaba integrando os logótipos e nomes das casas de apostas, ajudando a marca a espalhar seu nome também pelas ruas, nas camisetas ou acessórios dos entusiastas do futebol.