“O Inesquecível Fantasma” traz grandes nomes do teatro musical em única apresentação

O concerto “O Inesquecível Fantasma” traz ao palco do Teatro Gazeta grandes nomes do teatro musical interpretando o repertório do mais icônico espetáculo da Broadway “O Fantasma da Ópera”.

Recentemente, após 35 anos em cartaz, “O Fantasma da Ópera”, encerrou sua história na Broadway, tendo feito quase 14.000 apresentações no Majestic Theatre. O musical é uma grande marca dentro da história, não somente pelo seu tempo em cartaz, mas por todo esplendor, pompa e circunstância de seus cenários grandiosos, figurinos luxuosos, músicas icônicas e efeitos especiais. Sem dúvidas, a obra é um elemento chave quando pensamos nos mega musicais que definiram o que conhecemos por musical Broadway nas últimas décadas.

No Brasil, a história também não é muito diferente. Em 2005, quando o musical desembarcou no então chamado Teatro Abril, o cenário do Teatro Musical Brasileiro estava sendo novamente reescrito com a chegada de novas produções importadas da Broadway e West End. Embora não tenha sido o primeiro, “O Fantasma da Ópera” certamente foi um marco para o mercado e a formação de público em São Paulo, lotando as sessões por quase 2 anos de temporada, encerrando suas sessões em 2007. Anos depois, o espetáculo retornou aos palcos brasileiros com uma nova temporada em 2018 no Teatro Renault, com novo elenco, teatro reformado, novo público, mas o mesmo sucesso: foram 18 meses em cartaz.

“O Fantasma da Ópera” nunca será esquecido e por isso a Segundo Ato Entretenimento preparou mais um show para reviver toda a magia e emoção da obra de Andrew Lloyd Weber. Desta vez em uma grande homenagem a Saulo Vasconcelos. No repertório canções que o público ama ouvir como “Think of Me”, “Prima Donna”, “Masquerade”, “Music of the Night”, “All I Ask of You” e é claro, “The Phantom of the Opera”.

No papel principal, celebrando seus 25 anos de estreia no espetáculo estará Saulo Vasconcelos, uma das maiores referências do Teatro Musical no Brasil. Que iniciou sua carreira em 1997 e coleciona um público de mais de 4 milhões de espectadores, além de ter atuado em 5 dos 10 maiores musicais de todos os tempos. Já atuou na televisão e no cinema. Como dublador alcançou grande sucesso dando voz ao personagem Maui na animação da Disney “Moana”. Em 1999 Saulo deu vida ao icônico Fantasma no México e após esse sucesso retornou ao Brasil para dar vida ao personagem na montagem de 2005.

Além de Saulo, o elenco conta com outros grandes nomes do teatro musical, como Giulia Nadruz e Bruno Sigrist nos papeis de Christine e Raoul. Paula Capovilla será Giry e Simone Luiz será Carlotta. Cleyton Pulzi dará vida a Piangi e Arizio Magalhães a André. Felipe Carvalhido será Firmin e Marisol Marcondes será Meg. A direção fica por conta de Rodrigo Miallaret e a direção musical por Di Angelo Mathias. A produção é da Segundo Ato Entretenimento.

O espetáculo terá única apresentação no dia 21 de agosto, às 20h. Os ingressos estão à venda pela Sympla.com.

Serviço:

“O Inesquecível Fantasma”

Única apresentação

Quarta-feira, dia 21 de agosto, às 20h

Teatro Gazeta – Avenida Paulista, 900, São Paulo

Ingressos entre R$120,00 e R$300,00

Vendas online: https://bileto.sympla.com.br/event/96069

Classificação: Livre