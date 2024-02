O impacto positivo dos investimentos em comunicação e marketing nas marcas

Diante do competitivo cenário empresarial brasileiro, é cada vez maior o investimento das empresas em ações de comunicação e marketing.

Com a influência crescente da internet e das redes sociais, muitas companhias têm direcionado parte significativa de seus recursos para estratégias de marketing digital. Elas têm apostado, principalmente, em iniciativas que permitem análise em tempo real, possibilitando ajustes rápidos e direcionados, potencializando cada vez mais os resultados.

Para se ter uma ideia sobre os grandes investimentos na área de marketing, o relatório The Voice of the Marketer 2024, lançado em dezembro de 2023 pela consultoria Warc, ouviu mais de 1.400 profissionais em todo o mundo e detectou que 61% dos entrevistados estão otimistas e esperam que os negócios sejam melhores neste ano em comparação a 2023. Outro dado é a aplicação global no segmento, prevista para aumentar 8,2% em 2024, chegando aUS$ 1 trilhão.

No setor de consórcios, que está cada vez mais forte na economia brasileira, o movimento de ascensão é o mesmo, uma vez que as empresas têm ampliado suas equipes e seus investimentos em marketing. Como retorno, as estratégias diferenciadas para alcançar seus públicos-alvo – seja com a divulgação e o patrocínio de grandes eventos, criação de campanhas institucionais, parcerias com agências de marketing e participação em ações de entretenimento, como reality shows – aumentaram de maneira significativa sua visibilidade diante da sociedade.

Se considerarmos o avanço da tecnologia, com o lançamento de ferramentas de IA e o aumento do uso da internet no marketing online, é nítida a necessidade das empresas no ambiente digital para alcançar seus consumidores e se destacar no mercado. Logo, podemos concluir que o investimento em comunicação e marketing só tem a crescer em todas as direções.

Atuar com inovação, especialmente de forma disruptiva, torna-se imprescindível para todas as empresas que buscam trilhar um caminho de evolução e sucesso em 2024. Vale lembrar que tudo se transforma o tempo todo, e a busca por novos caminhos precisa ser contínua no mundo em que vivemos.