O impacto do monitoramento de dados no desempenho dos estudantes

A tecnologia de monitoramento de dados está impulsionando inovações e aprimoramentos em diversos setores globalmente. De acordo com o relatório Insights-Driven Businesses Set The Pace For Global Growth, da Forrester, empresas que tomam decisões baseadas em dados experimentam um crescimento anual de mais de 30%. Isso porque, com esse tipo de gestão, é possível tomar providências e executar processos de forma mais precisa.

Na educação, o cenário não é diferente. Esse recurso ajuda não apenas a contabilizar faltas, registrar notas e fazer simulados, como também se destaca no monitoramento de desempenho dos estudantes. Mas por que esse acompanhamento é tão essencial?

Uma das oportunidades para planejar novas estratégias e melhorar o engajamento e desempenho dos estudantes, é, justamente, o monitoramento de dados. Isto porque, por meio do uso de tecnologias e análises dos seus resultados, é possível personalizar a aprendizagem, ajustando os conteúdos às necessidades específicas da turma ou do estudante.

Minimizando déficits de aprendizagem

As plataformas tecnológicas de gestão são grandes aliadas, já que permitem às instituições gerar análises precisas e em tempo real sobre a aprendizagem de cada estudante. Desta forma, coordenadores e docentes podem acompanhar o progresso individual, identificar padrões e compreender pontos de melhoria, vitais para minimizar déficits de aprendizagem.

Por meio dessas plataformas, também é possível diagnosticar precocemente dificuldades que possam surgir na experiência dos estudantes, permitindo que o corpo docente identifique onde é preciso concentrar mais esforços. Isso favorece a adaptação de conteúdos, metodologias e estratégias, o que vai ao encontro de um planejamento escolar cada vez mais assertivo.

Desafios e riscos

Como basicamente tudo envolve tecnologia nos dias atuais, o principal desafio do monitoramento de dados nas escolas é a proteção dessas informações e da privacidade dos estudantes. Muitas instituições têm receio em aderir a essas plataformas devido a possíveis vazamentos de dados. Por isso, é essencial conhecer muito bem as tecnologias disponíveis e a política de proteção de dados de cada uma.

Além disso, existe uma resistência inicial de alguns docentes e gestores, o que acaba dificultando a implementação dessas inovações. Para tanto, é necessário que cada instituição reforce a importância da adoção dessas novas ferramentas para a gestão de dados educacionais e sua relevância para as estratégias de aprendizagem, destacando seu caráter facilitador nas atividades diárias.

Próxima tendência global na educação

Devido à pandemia, a digitalização da área da educação acelerou, o que tornou a tecnologia de monitoramento de dados uma tendência para o setor e com o passar dos anos, as ferramentas se tornaram mais acessíveis e eficazes, permitindo um maior uso e aperfeiçoamento dos resultados.

Atualmente, existem plataformas que permitem registrar os dados de desempenho dos estudantes a cada atividade aplicada; auxiliam na preparação para vestibulares, com ferramentas adaptativas, e até mesmo, realizam correção de produção textual com apoio de Inteligência Artificial (IA).

Em resumo, o monitoramento de dados tem se mostrado um importante aliado no mapeamento das dificuldades dos estudantes, evitando o desinteresse deles pela escola o que incentiva um ambiente de aprendizagem cada vez mais adaptado às demandas emergentes e necessidades específicas dos estudantes.